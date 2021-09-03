Болезнь Альцгеймера: причины и симптомы

Сейчас нет терапии для преодоления деменции и болезни Альцгеймера.
По информации Всемирной организации здравоохранения, в мире более 50 миллионов людей имеют деменцию (расстройство, характеризующееся снижением умственных функций). По прогнозам организации, к 2030 году это число составит 82 миллиона, а к 2050 году — 152 миллиона. Основной причиной деменции является болезнь Альцгеймера — на нее приходится 60-70% всех случаев. Чтобы привлечь внимание человечества к этой проблеме, каждый год в сентябре проводится Международный месяц осведомленности о болезни Альцгеймера.
Об этом информирует МОЗ Украины.
Болезнь Альцгеймера — это поступательное заболевание, которое начинается с постепенного ухудшения памяти и умственных способностей. В процессе прогрессирования болезни Альцгеймера поражаются структуры головного мозга, что приводит к нарушению функций психики: долговременной памяти, мышления и речи.
Ученые до конца не понимают, что именно вызывает болезнь Альцгеймера. Есть факторы, повышающие риск ее возникновения: возраст и история заболеваний семьи. Уменьшить риск возникновения болезни Альцгеймера, помогает здоровый образ жизни.
Изменения в мозге могут начаться за несколько лет до появления первых симптомов.
Есть признаки, на которые важно обратить внимание и обратиться к врачу:
- Дезориентация во времени и пространстве;
- Трудности в выполнении повседневной работы;
- Повторение однотипных вопросов и постоянное уточнение уже известной информации;
- Сложности в процессе ведения диалога и нарушения речи (логичности, последовательности)
- Проблемы в запоминании расположения вещей;
- Проблемы с подсчетом;
- Резкие изменения настроения и поведения;
- Потеря способности мыслить рационально и принимать решения;
- Сложности с ориентацией в пространстве, различении цветов и контрастности, появление проблем с чтением и управлением автомобилем;
- Прекращения трудовой и социальной активности.
Лечится болезнь Альцгеймера и как ее предотвратить
Сейчас нет терапии для преодоления деменции и болезни Альцгеймера. Лекарственные средства находятся на разных стадиях клинических испытаний. Основная форма помощи людям с болезнью Альцгеймера — своевременная диагностика и забота близких.
Если вы заподозрили у своего близкого человека первые проявления болезни Альцгеймера или нарушения умственной деятельности, обратитесь за медицинской помощью.
Поскольку функциональные особенности работы головного мозга меняются с возрастом, большинство больных — старше 65 лет. Болезнь Альцгеймера является одной из причин инвалидности и несамостоятельности людей старшего возраста. Однако, следует понимать, что она не является нормой или формой старения.
Причины развития деменции неизвестны, но есть общие советы по ее профилактике:
- Ведите здоровый образ жизни и откажитесь от вредных привычек.
- Во время лечите зубы и не допускайте болезней десен — бактерии Porphyromonas gingivalis вероятно могут быть причиной болезни Альцгеймера.
- Контролируйте артериальное давление, уменьшите потребление соли, сахара и поддерживайте здоровый вес.
- Тренируйте мозг и развивайте память — читайте, разгадывайте кроссворды, изучайте стихи.
- Больше общайтесь. Общение — это активная умственная деятельность, в частности, концентрация внимания и стимуляция памяти.
Читайте также:
- В США мужчина с болезнью Альцгеймера забыл, что женат, и вдруг влюбился в свою жену
- Ученые обнаружили сходство между воспалением мозга от коронавируса и болезнью Альцгеймера
- Украинец запатентовал молекулу памяти, которая может помочь в борьбе с болезнями Альцгеймера и Паркинсона