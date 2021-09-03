Болезнь Альцгеймера: причины и симптомы

Сейчас нет терапии для преодоления деменции и болезни Альцгеймера.

По информации Всемирной организации здравоохранения, в мире более 50 миллионов людей имеют деменцию (расстройство, характеризующееся снижением умственных функций). По прогнозам организации, к 2030 году это число составит 82 миллиона, а к 2050 году — 152 миллиона. Основной причиной деменции является болезнь Альцгеймера — на нее приходится 60-70% всех случаев. Чтобы привлечь внимание человечества к этой проблеме, каждый год в сентябре проводится Международный месяц осведомленности о болезни Альцгеймера.

Об этом информирует МОЗ Украины.

Болезнь Альцгеймера — это поступательное заболевание, которое начинается с постепенного ухудшения памяти и умственных способностей. В процессе прогрессирования болезни Альцгеймера поражаются структуры головного мозга, что приводит к нарушению функций психики: долговременной памяти, мышления и речи.

Ученые до конца не понимают, что именно вызывает болезнь Альцгеймера. Есть факторы, повышающие риск ее возникновения: возраст и история заболеваний семьи. Уменьшить риск возникновения болезни Альцгеймера, помогает здоровый образ жизни.

Изменения в мозге могут начаться за несколько лет до появления первых симптомов.

Есть признаки, на которые важно обратить внимание и обратиться к врачу:

Дезориентация во времени и пространстве;

Трудности в выполнении повседневной работы;

Повторение однотипных вопросов и постоянное уточнение уже известной информации;

Сложности в процессе ведения диалога и нарушения речи (логичности, последовательности)

Проблемы в запоминании расположения вещей;

Проблемы с подсчетом;

Резкие изменения настроения и поведения;

Потеря способности мыслить рационально и принимать решения;

Сложности с ориентацией в пространстве, различении цветов и контрастности, появление проблем с чтением и управлением автомобилем;

Прекращения трудовой и социальной активности.

Лечится болезнь Альцгеймера и как ее предотвратить

Сейчас нет терапии для преодоления деменции и болезни Альцгеймера. Лекарственные средства находятся на разных стадиях клинических испытаний. Основная форма помощи людям с болезнью Альцгеймера — своевременная диагностика и забота близких.

Если вы заподозрили у своего близкого человека первые проявления болезни Альцгеймера или нарушения умственной деятельности, обратитесь за медицинской помощью.

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Поскольку функциональные особенности работы головного мозга меняются с возрастом, большинство больных — старше 65 лет. Болезнь Альцгеймера является одной из причин инвалидности и несамостоятельности людей старшего возраста. Однако, следует понимать, что она не является нормой или формой старения.

Причины развития деменции неизвестны, но есть общие советы по ее профилактике:

Ведите здоровый образ жизни и откажитесь от вредных привычек. Во время лечите зубы и не допускайте болезней десен — бактерии Porphyromonas gingivalis вероятно могут быть причиной болезни Альцгеймера. Контролируйте артериальное давление, уменьшите потребление соли, сахара и поддерживайте здоровый вес. Тренируйте мозг и развивайте память — читайте, разгадывайте кроссворды, изучайте стихи. Больше общайтесь. Общение — это активная умственная деятельность, в частности, концентрация внимания и стимуляция памяти.

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