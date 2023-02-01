Мобилизация в Украине: как доказать свое состояние здоровья на медкомиссии в военкомате

Как доказать "невидимые" болезни в военкомате, когда потеряли справку о них?

Человек с определенным заболеванием проходит медкомиссию в военкомате во время мобилизации, но не может документально доказать свое состояние здоровья. Что делать в этом случае?

Об этом в эксклюзивном интервью ТСН.ua рассказал адвокат Андрей Новак. Полное интервью с Андреем Новаком.

Если у человека нет документов, подтверждающих его состояние здоровья, это плохо. Если есть определенные проблемы со здоровьем, и вы о них знаете, необходимо максимально тщательно хранить документы. В случае получения повестки необходимо обратиться в медицинское учреждение и пригласить или извлечение данной справки, или новую справку", — отметил адвокат

В случае невозможности документально подтвердить свои проблемы со здоровьем нужно прийти на медкомиссию и в первую очередь заявить о таких проблемах: сдать все необходимые анализы, а также объяснить, почему нет этих документов.

"Как это все будет происходить на практике – другой вопрос. Неоднократно мы слышали от граждан, что медосмотры проходят очень формально. В любом случае должна быть проверка у профильных специалистов. Перечень специалистов есть в соответствующем приказе Минобороны О военно-врачебной экспертизе в ВСУ ", – сказал эксперт.

По его словам, если не было осмотра специалистов, не были сданы анализы, не сделана флюорография, такие результаты медкомиссии можно будет обжаловать как в военно-врачебной комиссии высшего уровня, так и в суде.

Однако возникает проблема и в этом случае.

"На период обжалования заключение ВЛК не приостанавливает свое действие. Гражданина могут мобилизовать, а рассмотрение жалобы еще не начать", — добавил адвокат.

Раньше специалисты рассказывали, с какими болезнями не принимают в армию. ТСН предоставил подробный список.

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