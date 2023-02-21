Болезнь развилась молниеносно: 17-летний парень из Волыни умер от менингококковой инфекции

Недуг стремительно поразил юношу, его госпитализировали в медучреждение, но спасти, к сожалению, не удалось.

На Волыни подросток умер от менингококковой инфекции, поражающей нервную систему и головной мозг. Болезнь у юноши развилась молниеносно, к сожалению спасти его, не удалось.

Об этом в понедельник, 20 февраля, сообщили в Центре контроля и профилактики болезней Волыни.

"Менингококковая инфекция – одна из наиболее тяжелых острых инфекционных заболеваний с разными клиническими проявлениями локализованных или генерализованных форм инфекционного процесса. Опасность инфекции заключается в том, что она может иметь очень быстрое, молниеносное развитие тяжелых форм с высоким риском летального исхода. В таком случае от резкого повышение температуры, высыпаний — вплоть до поражения головного мозга, целого организма, сильной интоксикации и гибели больного — может пройти только сутки. Такой молниеносный вариант менингококцемии зарегистрирован в нашей области у подростка, который к сожалению закончился смертью больного", — сообщили в медицинском центре.

Как пишет ZAXID.NET, сначала у 17-летнего парня поднялась температура выше 38 градусов. Снизить ее жаропонижающими препаратами не удавалось. После этого у парня начались сильные головные боли, рвота, озноб, а также появилась характерная для этого недуга сыпь. Родственники обратились в медучреждение, однако, несмотря на помощь медиков, парень умер.

Специалисты центра контроля заболеваний начали эпидемиологическое расследование.

"Проведены бактериологические обследования контактных лиц по месту обучения и проживания. Организованы противоэпидемические мероприятия по локализации и ликвидации очага инфекции. В настоящее время эпидрасследование продолжается", — говорится в сообщении.

Это первый в этом году летальный случай болезни Волыни.

Следует отметить, что менингококковые инфекции являются тяжелыми, преимущественно детскими заболеваниями.

В окружающей среде бактерия неустойчива и быстро погибает вне организма человека.

Источником инфекции есть люди — носители возбудителя. Возбудитель передается с каплями слизи во время кашля, чихания, разговора. Близкий длительный контакт с инфицированным человеком-носителем способствует распространению болезни. Инкубационный период длится 1–10 дней и составляет в среднем 4 дня.

Основными клиническими признаками МИ являются менингит и сепсис. Менее распространены артрит и пневмония. Менингит часто сопровождает триада симптомов: лихорадка, головные боли и ригидность затылочных мышц. Достаточно часто присутствуют спутанное сознание, тошнота, рвота, светобоязнь.

Напомним, 20 ноября 2022 года на Львовщине от менингококковой инфекции скончался годовалый ребенок. Накануне у девочки повысилась температура и появилась сыпь на теле.

В августе 2020 года в Закарпатской области менингококковой инфекцией заразились трое детей. Один ребенок, к сожалению, скончался.

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