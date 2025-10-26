"Болезненый опыт": немецкая министр рассказала, как пряталась в укрытии во время атаки РФ

Атака на Киев

Министр экономики Германии Екатерина Райхе скрывалась в укрытии во время российских ударов по Киеву в ночь на субботу, 25 октября. Она назвала это «болезненым опытом».

Об этом сообщает «Европейская правда».

Как поделилась Райхе, в Киеве она застала атаку РФ, и это был «мучительный опыт». В то время как для украинцев, признала она, массированные российские атаки стали печальной частью украинской обыденности.

«Эта ночь еще раз очень четко показала мне, что атаки России на украинское население направлены на то, чтобы истощить его», — утверждает она.

Напомним, в воскресенье, 26 октября, РФ атаковала Украину 101 ударным БПЛА.

«По предварительным данным, по состоянию на 09:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 90 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере, юге и востоке страны», — говорится в сообщении ПС

ВСУ.