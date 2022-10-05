Болезни, которые заостряются осенью: почему это происходит и что делать

Осенью меняется не только погода. Даже человеческий организм претерпевает изменения, ведь ему приходится приспосабливаться и адаптироваться к новым условиям. Однако этот процесс не всегда проходит без проблем со здоровьем. Читайте на сайте ТСН.ua, какие болезни обостряются осенью и что делать.

Даже если у вас нет хронических заболеваний, это не страхует вас от плохого самочувствия и появления болезней в стрессовый для организма период. И впоследствии каждая такая болезнь может приобрести хронический характер. Поэтому следует с серьезностью подойти к осеннему обострению.

"Популярные" осенние заболевания

В осенний период чаще всего возникают проблемы со следующими органами и системами:

Дыхательная система организма – холодные осенние дожди, снижение температуры и ветер так тяжело переносить организму из-за того, что за лето он уже привык к отсутствию переохлаждения и тепла. Поэтому он не справляется с простудными вирусами, которые нас атакуют. Как только вы почувствовали легкий зуд в носу или пернение в горле – не медлите. Следует сразу поддержать свой иммунинет с помощью травяных чаев с медом, витаминов и т.д. Пребывание в закрытых помещениях также оказывает негативное влияние на работу дыхательной системы. Здесь воздух пересушен через обогреватели, поэтому создается идеальная среда для развития болезнетворных бактерий. Острые респираторные заболевания осенью затрагивают все. А потому, если вы почувствовали, что заболели, лучше оставайтесь дома. Особенно следует беречься осенью тем, у кого есть хронические заболевания бронхов и легких. Система пищеварения – язвы и гастриты также обостряются в период адаптации к холоду. Они появляются вместе с такими симптомами как изжога, тошнота, вздутие живота, метеоризм. Следует исключить осенью из рациона копченые и жареные продукты, блюда с большим содержанием дрожжей, а также все то, что вызывает усиленное выделение желудочного сока. Не стоит откладывать поход к врачу, если вы увидели налет на языке, а боли не прекращаются после приема лекарства. Также не игнорируйте такие симптомы как сыпь во главе – они могут указывать на неправильную работу кишечника. Опорно-двигательный аппарат — главные враги людей, у которых больные суставы, можно назвать именно сырость, сырость и холод. Поэтому осенью боли усиливаются, а суставы могут терять подвижность и опухать. Если вы еще не чувствуете боли, но у вас появляется хруст или покалывание во время движения, следует обратиться к врачу. Все это признаки зарождения артроза и артрита. Людям с этими заболеваниями осенью следует ограничить употребление соленых и жирных блюд, а также принимать препараты для укрепления суставов. Не забудьте добавить в свой рацион продукты с высоким содержанием витамина P и содержать суставы в тепле. Мочеиспускательный канал — в осенний период циститы становятся привычным делом. Чаще они встречаются у женщин. Мочеиспускание становится очень частым, сопровождается дискомфортом и болями. В период обострения цистита сложно обойтись без антибиотиков и противобактериальных препаратов.

Почему страдают сосуды осенью и как себя защитить от болезней, связанных с ними

Почему страдают сосуды осенью / Фото: Pexels

Реакция людей с хроническими болезнями сосудов на смену погоды осенью более выражена. Она обычно проявляется гипертоническими кризами, перепадать артериального давления, дискомфортом в груди и приступами боли.

Прежде всего, это связано с тем, что с возрастом адаптации организма к погодным условиям нарушаются, что приводит к болезненным реакциям на любое изменение погоды. В медицинской практике таких людей называют метеозависимыми.

Что рекомендуется делать:

правильно питаться – добавить в рацион продукты с витаминами А, С, группы В, D и Е;

заниматься адекватной возрасту и здоровью физической активностью;

регулярно употреблять лечебные травяные сборы.

Особенно серьезно к осеннему обострению следует отнестись людям со стенокардией. Это тяжелое хроническое заболевание, в ходе которого нарушается кровоток в сосудах сердца. Оно приводит к тому, что миокард (сердечная мышца) начинает испытывать недостаток питательных веществ. Это проявляется такими симптомами как дискомфорт, жжение и боль в груди.

Наиболее тяжелым осложнением стенокардии считается инфаркт миокарда, то есть гибель сердечной мышцы. Как защитить себя от инфаркта в осенний период:

избегайте переутомления и тяжелых физических нагрузок;

при первых симптомах стенокардии остановитесь и отдохните, не продолжайте уходить или работать;

если боль носит выраженный характер, нужно взять под язык таблетку нитроглицерина;

не допускайте резких перепадов температуры, переохлаждения;

соблюдайте трудовой режим и спящий режим;

пейте на ночь чаи с успокаивающими травами.

Основные рекомендации, как укрепить организм осенью

Чтобы укрепить свой организм осенью, нужно запомнить несколько простых правил :

Правильное питание – избыточность в пище или строгая диета отрицательно влияют на способность организма к адаптации. Поэтому осенью нужно пересмотреть свой режим питания и рацион. Добавьте более калорийные продукты, но всегда обращайте внимание на индивидуальные особенности (образ жизни, подвижность и т.п.). Обувь и одежда по сезону – важно, чтобы они защищали организм от переохлаждения и оберегали от потери тепла. Резкие перепады температур сейчас очень опасны. Физическая активность – тренировки помогут расширить возможности организма к адаптации осенью. Достаточно всего-навсего 15 минут упражнений в день, чтобы сохранять свое тело здоровым. Просмотр режима дня – следует избегать сокращения продолжительности ночного сна во время осенней адаптации, уделяйте время отдыха, чаще находитесь на открытом воздухе.

Не менее важно добавить в ежедневный рацион витамины. Ведь в этот период организм нуждается в особой поддержке.