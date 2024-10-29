Болезни, освобождающие от мобилизации в Украине: полный список

ВИЧ, туберкулез, гепатит, рак… и это еще не все! С такими диагнозами вас могут мобилизовать в армию. Обновленный закон о мобилизации ужесточает правила призыва военнообязанных. Однако у определенной категории людей есть отсрочка по состоянию здоровья.

Какие болезни освобождают от армии, а с которыми вас точно мобилизуют читайте в эксклюзиве TSN.UA.

Болезни, освобождающие от мобилизации

В Украине продлили военное положение и общую мобилизацию до 7 февраля 2025 года. В период действия военного положения и общей мобилизации есть граждане Украины, которых не могут призвать в армию из-за наличия определенных болезней. В действующем законодательстве четко расписан весь их список. Так, в Законе Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" говорится, что во время военного положения мобилизации подлежат военнообязанные от 18 до 60 лет.

Пригодность гражданина к призыву определяет военно-врачебная комиссия (ВЛК) во время медицинского осмотра военнообязанного. Согласно приказу №262 "Об утверждении Изменений в Положение о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных Силах Украины" ВЛК может классифицировать военнообязанных по таким категориям.

Цитата В:

пригодны к службе;

пригодны для службы в воинских частях обеспечения, ТЦК и СП, ВУЗах, учебных центрах, учреждениях, медицинских подразделениях, подразделениях логистики, связи, оперативного обеспечения, охраны;

непригодны к военной службе с исключением из военного учета;

временно непригодны – требуют лечения, отпуска, освобождения от исполнения служебных обязанностей

временно непригодны.

Более того, юрист Анастасия Кондрась объяснила, как граждане могут самостоятельно определить статус годности.

С какими болезнями не мобилизуют

А теперь давайте вернемся к болезням, освобождающим от мобилизации. Это инфекционные заболевания, новообразования, болезни крови и кроветворных органов, болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ, расстройства психики и поведения, болезни нервной системы, болезни глаза и придаточного аппарата, болезни уха, болезни системы кровообращения, болезни органов дыхания, болезни органов пищеварения, болезни кожи и подкожной клетчатки, болезни костно-мышечной и соединительной ткани, болезни мочеполовой системы, пороки развития, деформации и хромосомные нарушения, травмы, отравления и некоторые другие последствия действия внешних причин. Но и здесь, как говорится, есть свои нюансы.

Инфекционные болезни

Полностью непригодными к военной службе признаются лица, которым установлен диагноз: инфекционные и вирусные болезни и их последствия, которые не поддаются или трудно поддаются лечению; активный туберкулез легких с выделением микобактерий и (или) при распаде легочной ткани; активный, прогрессирующий туберкулез других органов внелегочной локализации; все формы хронических вирусных гепатитов тяжелые формы хронических вирусных гепатитов, трудно поддающихся лечению и значительно нарушающих функции органов и систем; болезнь, обусловленная ВИЧ (прогрессирующая), с иммунной декомпенсацией. Однако есть некоторые болезни с которыми вас могут признать пригодными к службе в армии.

Этот список вас точно поразит. С клинически вылеченным туберкулезом — велкам на службу в ТЦК и частях обеспечения, а если у вас только "остаточные явления" после вылеченного туберкулеза, то таких мужчин вообще признают пригодными. С ВИЧ непригодны только те, у кого он прогрессирует. Другие носители вируса могут либо служить в тыловых частях и ТЦК, либо, если речь идет о бессимптомных носителях – на фронте. Военнообязанные с инфекционными болезнями, передающимися половым путем (сифилис, гонококковая инфекция, болезни, вызванные хламидиями, трихомонадами и микоплазмами) временно непригодны и требуют лечения.

Болезни крови

Если у человека есть болезни крови и кроветворных органов, то такое лицо также считается непригодным к службе и может быть исключено из военного учета. К таким заболеваниям относятся:

все виды анемий;

нарушение свертывания крови;

пурпура (идиопатическая, тромбоцитопеническая);

геморрагические состояния (повышенная кровоточивость);

агранулоцитоз;

болезни селезенки;

нарушение с привлечением иммунного механизма (все виды саркоидоза, иммунодефициты).

Новообразование

По раку – вполне пригодны те, кто страдает болезнью на стадии устойчивой ремиссии. С учета снимут только неоперабельные и с метастазами по телу. Тех, кто прооперировал первичную опухоль или она у них медленно прогрессирующая, могут направить на службу в тыл. То же, если у них рак кожи или нижней губы. Полностью непригодными к военной службе признаются лица, которым установлены следующие диагнозы:

Цитата В:

первичные и вторичные злокачественные новообразования всех локализаций при наличии отдаленных метастазов и невозможности радикального хирургического лечения;

быстро и медленно прогрессирующие, со значительными изменениями в составе крови и периодическими обострениями злокачественные опухоли лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей (лимфогранулематоз, неходжкинская лимфома, злокачественные лимфопролиферативные болезни, множественная миелом);

доброкачественные новообразования всех локализаций с большими нарушениями функций.

Психические расстройства – не приговор

Люди с тяжелыми и умеренно выраженными стойкими психическими расстройствами считаются непригодными к военной службе с исключением из военного учета.

Цитата В:

все виды деменции; органический амнестический синдром;

расстройства психики, личности и поведения вследствие поражения головного мозга или соматической болезни;

синдром зависимости с резкими, стойкими психическими расстройствами вследствие употребления психоактивных веществ (алкоголя, наркотических веществ, медикаментов);

эндогенные психозы с часто повторяющимися фазами (шизофрения, хронические бредовые расстройства, эпизодические маниакальные расстройства, аффективные расстройства настроения);

невротические состояния, связанные со стрессом (фобии, обсессивно-компульсивные, адаптационные и соматоформные расстройства, неврастения, реакции на тяжелый стресс, депрессия, психогенная глухота);

резко выраженные поведенческие синдромы, расстройства личности и эмоций (связаны с расстройствами потребления пищи, со злоупотреблением веществами, не обуславливающими зависимость);

расстройства поведения и эмоций в подростковом возрасте (гиперкинетические, социальные, эмоциональные, неуточненные психические);

расстройства личности и поведения в зрелом возрасте (параноидные, шизоидные, диссоциальные, эмоционально нестабильные, истерические и другие);

расстройства повадок и побуждений, половой идентификации, сексуальные расстройства;

специфические расстройства речи и языка, способностей к обучению, двигательной функции;

глубокая и тяжелая умственная отсталость.

Военнообязанные с легкими психическими проявлениями считаются пригодными для службы в воинских частях обеспечения, ТЦК и СП, ВУЗах, учебных центрах, медицинских подразделениях, подразделениях логистики, связи, оперативного обеспечения, охраны. Военнообязанные с стойкой компенсацией последствий острого заболевания головного мозга или закрытой черепно-мозговой травмы также считаются пригодными. При этом люди с шизофренией считаются непригодными.

Напомним, ранее стало известно, что будет теперь с назначением инвалидности, ведь МСЭК ликвидируют.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что МСЭК (медико-социальные экспертные комиссии) ликвидируют.

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