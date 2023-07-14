Болгария предоставила Украине самый большой пакет военной помощи: что в него вошло

Болгария отправила Украине самый большой пакет помощи. Он включает в себя 100 единиц бронетехники из арсенала болгарской полиции, преимущественно БТР.

Об этом пишет издание Euraktiv.

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Страна объявила о предоставлении бронетехники через неделю после визита президента Украины Владимира Зеленского в Болгарию. Это первая военная помощь от Болгарии, информацию о которой объявили публично. Раньше это делалось секретно, но неофициально речь не шла о помощи боеприпасами.

Отмечается, что техника была закуплена 40 лет назад, но никогда не использовалась. Конечно, это приводит к затратам на хранение и техническое обслуживание.

"Украинцы позаботятся о том, чтобы эта техника им пригодилась", – сказал Ивайло Мирчев из правящей коалиции.

Напомним, россияне запустили фейк о том, что Болгария вроде бы отказалась поставлять Украине оружие. Пропагандисты ссылаются на заявление президента Румена Радаева.

Как объясняют в Центре стратегической безопасности и коммуникаций, президент Болгарии Радев действительно заявлял, что "этот конфликт не имеет военного решения". Но его мнение не является решающим, потому что Болгария – парламентская республика. Последнее слово как раз за парламентом.

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