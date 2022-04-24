Болгария рассмотрит возможность закупки украинской электроэнергии — Марченко

Вице-премьер-министр, министр финансов Болгарии Асен Васильев выразил готовность рассмотреть вопросы закупки электроэнергии у Украины.

Украина недавно присоединилась к энергосети Европы ENTSO-E, благодаря чему производимая в Украине электроэнергия сможет реализовываться на европейском рынке.

Об этом сообщил украинский министр финансов Сергей Марченко на своей странице в Facebook.

"Такую возможность обсуждал со всеми европейскими коллегами. Вице-премьер-министр, Министр финансов Болгарии Асен Васильев выразил готовность внести в повестку дня правительства рассмотрение вопроса о закупке производимой нами электроэнергии", — написал Марченко.

Напомним, что премьер-министр Болгарии Кирилл Петков 27 апреля приедет в Украину, в том числе посетит Киев с правительственной делегацией.

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