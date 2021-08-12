Болиды Формулы-3 испытают качество новой трассы Н-31, построенной в рамках "Большой стройки"

19 августа в Днепропетровской области 5 спортивных болидов "Эстония" класса Формула-3 с форсированными двигателями проведут испытания качества дорожного покрытия трассы национального значения Н-31 Днепр – Решетиловка. Дорога строится с нуля в Полтавской и Днепропетровской областях по программе Президента Владимира Зеленского "Большая стройка".

Анонс гонок размещен на сайте Службы автомобильных дорог в Днепропетровской области.

14-километровый заезд стартует от двухуровневой развязки в Петриковском районе. Для управления болидами, развивающими скорость более 250 км/ч, приглашены мастера автомобильного спорта Александр Медведченко, Владимир Гавриленко и Виктор Поваров.

В настоящее время строительство трассы Н-31 в Днепропетровской области дошло уже до канала Днепр-Донбасс. Всего в ходе "Большой стройки" в пределах области будут построены 59 км дороги. Еще 79 км строятся в Полтавской области, где она будет полностью бетонной. Новая дорога Н-31 после окончания строительства позволит сократить время в пути из Днепра до Киева с 8-ми до 5-6 часов.

Напомним, ранее заместитель руководителя Офиса Президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко сообщил, что ко Дню Независимости будет завершено восстановление самой протяженной трассы Украины М-30 Стрый – Изварино длиной 1400 км.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку