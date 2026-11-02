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- Украина
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"Болит живот, есть температура и озноб": мужчина из Петропавловской Борщаговки записал видео для родных
Тревожное видео из частного дома в Петропавловской Борщаговке получили родственники одного из мужчин. На кадрах заметны следы побоев, а сам он жалуется на сильную боль и ухудшение самочувствия.
Один из мужчин, которых содержали в частном доме в Петропавловской Борщаговке Киевской области, прислал родным видеообращение об ухудшении самочувствия.
Об этом стало известно из обнародованного фрагмента видео и сообщений в сети.
На видео мужчина рассказывает о своем физическом состоянии, при этом на его лице видны следы побоев.
«У меня очень сильно болит живот, есть температура, озноб, головокружение и слабость», — говорит он на записи.
Получив эти кадры, родственники потерпевшего обратились в частную медицинскую службу. В дальнейшем медики прибыли по адресу, чтобы осмотреть мужчину и предоставить ему необходимую помощь.
Скандал в Петропавловской Борщаговке: последние новости
Напомним, на Петропавловской Борщаговке в Киевской области произошел конфликт с участием частной скорой, полиции и Нацгвардии. Сначала медиков не пускали к пациенту, но впоследствии врач пропустили внутрь. В это время под домом собрались местные жители, пытавшиеся открыть ворота.
Также одна из женщин рассказала о своем травмированном знакомом, который находился в подвале 37 дней.