"Болит живот, есть температура и озноб": мужчина из Петропавловской Борщаговки записал видео для родных

Скандал в Петропавловской Борщаговке

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Один из мужчин, которых содержали в частном доме в Петропавловской Борщаговке Киевской области, прислал родным видеообращение об ухудшении самочувствия.

Об этом стало известно из обнародованного фрагмента видео и сообщений в сети.

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На видео мужчина рассказывает о своем физическом состоянии, при этом на его лице видны следы побоев.

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«У меня очень сильно болит живот, есть температура, озноб, головокружение и слабость», — говорит он на записи.

Получив эти кадры, родственники потерпевшего обратились в частную медицинскую службу. В дальнейшем медики прибыли по адресу, чтобы осмотреть мужчину и предоставить ему необходимую помощь.

Скандал в Петропавловской Борщаговке: последние новости

Напомним, на Петропавловской Борщаговке в Киевской области произошел конфликт с участием частной скорой, полиции и Нацгвардии. Сначала медиков не пускали к пациенту, но впоследствии врач пропустили внутрь. В это время под домом собрались местные жители, пытавшиеся открыть ворота.

Также одна из женщин рассказала о своем травмированном знакомом, который находился в подвале 37 дней.

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