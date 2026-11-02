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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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"Болит живот, есть температура и озноб": мужчина из Петропавловской Борщаговки записал видео для родных

Тревожное видео из частного дома в Петропавловской Борщаговке получили родственники одного из мужчин. На кадрах заметны следы побоев, а сам он жалуется на сильную боль и ухудшение самочувствия.

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Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
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Скандал в Петропавловской Борщаговке

Скандал в Петропавловской Борщаговке

Один из мужчин, которых содержали в частном доме в Петропавловской Борщаговке Киевской области, прислал родным видеообращение об ухудшении самочувствия.

Об этом стало известно из обнародованного фрагмента видео и сообщений в сети.

На видео мужчина рассказывает о своем физическом состоянии, при этом на его лице видны следы побоев.

«У меня очень сильно болит живот, есть температура, озноб, головокружение и слабость», — говорит он на записи.

Получив эти кадры, родственники потерпевшего обратились в частную медицинскую службу. В дальнейшем медики прибыли по адресу, чтобы осмотреть мужчину и предоставить ему необходимую помощь.

Скандал в Петропавловской Борщаговке: последние новости

Напомним, на Петропавловской Борщаговке в Киевской области произошел конфликт с участием частной скорой, полиции и Нацгвардии. Сначала медиков не пускали к пациенту, но впоследствии врач пропустили внутрь. В это время под домом собрались местные жители, пытавшиеся открыть ворота.

Также одна из женщин рассказала о своем травмированном знакомом, который находился в подвале 37 дней.

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