Болит зуб: где получить бесплатную стоматологическую помощь

В условиях военного времени люди стараются помогать и поддерживать друг друга. Для предоставления бесплатной стоматологической помощи создан телеграмм канал, где можно найти адреса и телефоны клиник, предоставляющих бесплатные стоматологические услуги по всей Украине.
В условиях военного времени люди стараются помогать и поддерживать друг друга. Для предоставления бесплатной стоматологической помощи создан телеграмм канал, где можно найти адреса и телефоны клиник, предоставляющих бесплатные стоматологические услуги по всей Украине. https://t.me/+wNWc1BZsBqM1YjEy. Информация обновляется и уточняется.
Вместе мы сильные.
Киев
-Саксаганского 123
VRDental
Virtual and Restorative Dentistry
Номер клиники 0664668808
-Central Dental Clinic
Оболонский проспект, 26
Номер: +380 50 410 2850
-TDC_clinic
Михайловский переулок, 4
Номер: 0678272723
-“Vivaldi Dent”
ул. Бульварно-Кудрявская, 33 Г
Номера:0973557766
0995557766
- Стоматология
Улица Мишуги 10
(торгово-офисный центр Параллель рядом с Пирамидой 2 этаж)
Номер: 0 (96) 923 99 03
- Esthetic dental clinic
Ул. Чавдар, 13
Номер: +380505379977
- Центр израильской стоматологии
Ул. Шептицкого, 14
Номер: +380672350935
- Позняки/Осокорки
Номер: +380969239903
Пишите, звоните им
- Ул. Автозаводская 83
Номер: 067 507 66 93
Ирина (Вайбер)
(Только по острой боли, пульпит/ периодонтит/удаление)
Теремки
Номер: 0731707148
- Киев, Дарницкий р-н.
ул.Юрия Литвинского 52/16
Номер:0507588885
0965268879
- Medical centre by Dr.Yurin работает и помогает оперативно при острой боли.
Контакты: Киев. ул.Богдановская 7Г
Номера: 0507429040
0987429040
- «Добрый Доктор»
Контакты: Киев, Милютенко 11
Номер: 0961020308
- КТ челюстно-лицевого участка (острая боль, травма) то на Драгоманова 6/1, Киев
068 100 29 53
- Narin Dental Care
Голосеевский район
Номер: 0930542509
- Днепровский район, Воскресенская 12б. Complex Dent.
Неотложная стоматологическая помощь.
Возможна онлайн-консультация.
Телефон:0688663606.
- Стоматолог-хирург. "Украинский стоматологический центр"
улица Голосеевская, 13а
Телефон: 0632437717
1️⃣8️⃣ Укр стомат центр
улица Голосеевская, 13A
Номер +380 63 243 7717 Анна
- Петра Куринного 2
Это поликлиника
Телефон 0936880556
Андрей Юрьевич
- ул. Соломенская, 20в.
IDENTICO Dental clinic
0679382801.
Внимание, запись только через мессенджеры, мобильная связь работает плохо.
Черновцы:
Русская 219Е корпус 6
- Эстетическая стоматология orange clinic"
контактные данные:
+380991110214
- г. Вижница, Черновицкая область
Только женщины и дети.
Номера: 0975380211
0954893255
Трускавец:
Стоматология Dr.Pihur
ул.Стебницкая 76
Номер: 0635631661
Маевский Александр Эдуардович
Хмельницкая область, пгт. Новая Ушица, ул. Старая Почтовая
Номер: 0673830423
Ивано-Франковск:
- Ивано-Франковская обл., г.Надворная, ул. Владимира Большого 2А/1
Номера: Иван 0970037766
Максим 0993775175
- White dental clinic,
ул Матейки 21 +380502398181
- ул. Толстого, 3
Vivcharuk dental office
0670775500
Пастух Виталий
Николаевская область, пгт Казанка.
Тамерлан Багиров
Номер: 095657521
Кропивницкий, Тесленко Игорь
Номер: 0958018912
г.Александрия
Кировоградская область
Гарагуля Оксана Леонидовна
Телефон: 0977747237
Днепр:
- Александр Петрович
Острая боль(не хирургия!)
Номер: 0935548650
- Максим
Номер: 0630482644
- Пр. Богдана Хмельницкого, 116
Бочева Наталья Владимировна
Работаю в дежурном режиме!
Все виды услуг (кроме имплантации), сложные удаления ретенированных 8!
Номер: 067-553-43-43
- platinum.clinic.dr
Набережная Победы, 112Д
099492 9998 (Ургентный режим)
- onyx.dentalclinic
улица Маршала Малиновского 6
Тел – 068 050 1123
- Проспект Пушкина, 26
Больница им. Руднева
0971158338 — Травмпункт
0683122963 – челюстно-лицевая хирургия
Жмеринка
Шевченко Сергей Викторович
Номер: 0973357860
Херсон:
- Smile
Олешки Херсонская обл
Номер: 0503054702
- Улица Преображенская 15
клиника Щербаковых
0956762455
Житомир:
- КП «Стоматологическая поликлиника №2»
Ул. Покровская, 159
Бесплатная хирургическая, терапевтическая неотложная помощь
Телефоны: 095 1215979 Директор Татьяна
0961554646 – регистратура.
Сумы:
Андрей
Номер: 0997732895
Львов:
- ул. Стуса 24
клиника DentalKnysh
+380636798196
Борислав, Львовская область:
- ул. Шевченко, 12, вход возле подъезда. Неотложная помощь по острой боли (не хирургия). Я терапевт.
Номер: 0507019292
М. Львовская обл.
Админ +380 (97) 977 20 70
Личный 0977707013
г. Кременчуг:
Стоматология "Avocado clinic"
ул. 29 сентября 18А .
Телефон администратора
Номер: +380 (97) 643 70 40 Марина
Полтава:
- улица Симона Петлюры 21, Центр современной стоматологии «Bio Dental Clinic”
+380 (66) 888 66 26
- ул. Великотырновская, 33/2, клиника Dental Beauty Centre.
Телефон +380 (66) 291 06 16
Ковель, Волынская обл.,
Ковель, Волынская обл.,
Победы 13
Клиника "Stoma"
0977063759
Одесса:
-Ул. Нежинская 6
Стоматологический кабинет
0664816053
Хмельницкий:
- Врач — ортодонт
Готов Вас принять кому срочно нужно
0987993937
0987993939
Закарпатская обл.
г.Мукачево, +380507835224
-Закарпатская обл. город Тячев.
ул. Кошута 131 (Гоголя 2) в торговом центре "Алмаз" на 3-м этаже. Номер телефона: +380979041560.
Бровары:
Стоматология
ул.Кирпоноса 7а,
+380 (97) 007 22 70
Винница:
- Ул.Князов Кориатовичей 118
Стоматология АртДентал
0637499202
Луцк:
- просп.Грушевского-13
0955353195
Лобанов Андрей Игоревич
Ровно:
- Мицкевича 34
Кликина Dynasty Kholod Dental Studio
0971279712
0661170483
- Дубенская 44 в
стоматология AleksDentRv, 0984637779