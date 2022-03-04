Болит зуб: где получить бесплатную стоматологическую помощь

В условиях военного времени люди стараются помогать и поддерживать друг друга. Для предоставления бесплатной стоматологической помощи создан телеграмм канал, где можно найти адреса и телефоны клиник, предоставляющих бесплатные стоматологические услуги по всей Украине.

В условиях военного времени люди стараются помогать и поддерживать друг друга. Для предоставления бесплатной стоматологической помощи создан телеграмм канал, где можно найти адреса и телефоны клиник, предоставляющих бесплатные стоматологические услуги по всей Украине. https://t.me/+wNWc1BZsBqM1YjEy. Информация обновляется и уточняется.

Вместе мы сильные.

Киев

-Саксаганского 123

VRDental

Virtual and Restorative Dentistry

Номер клиники 0664668808

-Central Dental Clinic

Оболонский проспект, 26

Номер: +380 50 410 2850

-TDC_clinic

Михайловский переулок, 4

Номер: 0678272723

-“Vivaldi Dent”

ул. Бульварно-Кудрявская, 33 Г

Номера:0973557766

0995557766

- Стоматология

Улица Мишуги 10

(торгово-офисный центр Параллель рядом с Пирамидой 2 этаж)

Номер: 0 (96) 923 99 03

- Esthetic dental clinic

Ул. Чавдар, 13

Номер: +380505379977

- Центр израильской стоматологии

Ул. Шептицкого, 14

Номер: +380672350935

- Позняки/Осокорки

Номер: +380969239903

Пишите, звоните им

- Ул. Автозаводская 83

Номер: 067 507 66 93

Ирина (Вайбер)

(Только по острой боли, пульпит/ периодонтит/удаление)

Теремки

Номер: 0731707148

- Киев, Дарницкий р-н.

ул.Юрия Литвинского 52/16

Номер:0507588885

0965268879

- Medical centre by Dr.Yurin работает и помогает оперативно при острой боли.

Контакты: Киев. ул.Богдановская 7Г

Номера: 0507429040

0987429040

- «Добрый Доктор»

Контакты: Киев, Милютенко 11

Номер: 0961020308

- КТ челюстно-лицевого участка (острая боль, травма) то на Драгоманова 6/1, Киев

068 100 29 53

- Narin Dental Care

Голосеевский район

Номер: 0930542509

- Днепровский район, Воскресенская 12б. Complex Dent.

Неотложная стоматологическая помощь.

Возможна онлайн-консультация.

Телефон:0688663606.

- Стоматолог-хирург. "Украинский стоматологический центр"

улица Голосеевская, 13а

Телефон: 0632437717

1️⃣8️⃣ Укр стомат центр

улица Голосеевская, 13A

Номер +380 63 243 7717 Анна

- Петра Куринного 2

Это поликлиника

Телефон 0936880556

Андрей Юрьевич

- ул. Соломенская, 20в.

IDENTICO Dental clinic

0679382801.

Внимание, запись только через мессенджеры, мобильная связь работает плохо.

Черновцы:

Русская 219Е корпус 6

- Эстетическая стоматология orange clinic"

контактные данные:

+380991110214

- г. Вижница, Черновицкая область

Только женщины и дети.

Номера: 0975380211

0954893255

Трускавец:

Стоматология Dr.Pihur

ул.Стебницкая 76

Номер: 0635631661

Маевский Александр Эдуардович

Хмельницкая область, пгт. Новая Ушица, ул. Старая Почтовая

Номер: 0673830423

Ивано-Франковск:

- Ивано-Франковская обл., г.Надворная, ул. Владимира Большого 2А/1

Номера: Иван 0970037766

Максим 0993775175

- White dental clinic,

ул Матейки 21 +380502398181

- ул. Толстого, 3

Vivcharuk dental office

0670775500

Пастух Виталий

Николаевская область, пгт Казанка.

Тамерлан Багиров

Номер: 095657521

Кропивницкий, Тесленко Игорь

Номер: 0958018912

г.Александрия

Кировоградская область

Гарагуля Оксана Леонидовна

Телефон: 0977747237



Днепр:

- Александр Петрович

Острая боль(не хирургия!)

Номер: 0935548650

- Максим

Номер: 0630482644

- Пр. Богдана Хмельницкого, 116

Бочева Наталья Владимировна

Работаю в дежурном режиме!

Все виды услуг (кроме имплантации), сложные удаления ретенированных 8!

Номер: 067-553-43-43

- platinum.clinic.dr

Набережная Победы, 112Д

099492 9998 (Ургентный режим)

- onyx.dentalclinic

улица Маршала Малиновского 6

Тел – 068 050 1123

- Проспект Пушкина, 26

Больница им. Руднева

0971158338 — Травмпункт

0683122963 – челюстно-лицевая хирургия



Жмеринка

Шевченко Сергей Викторович

Номер: 0973357860

Херсон:

- Smile

Олешки Херсонская обл

Номер: 0503054702

- Улица Преображенская 15

клиника Щербаковых

0956762455



Житомир:

- КП «Стоматологическая поликлиника №2»

Ул. Покровская, 159

Бесплатная хирургическая, терапевтическая неотложная помощь

Телефоны: 095 1215979 Директор Татьяна

0961554646 – регистратура.

Сумы:

Андрей

Номер: 0997732895

Львов:

- ул. Стуса 24

клиника DentalKnysh

+380636798196

Борислав, Львовская область:

- ул. Шевченко, 12, вход возле подъезда. Неотложная помощь по острой боли (не хирургия). Я терапевт.

Номер: 0507019292

М. Львовская обл.

Админ +380 (97) 977 20 70

Личный 0977707013

г. Кременчуг:

Стоматология "Avocado clinic"

ул. 29 сентября 18А .

Телефон администратора

Номер: +380 (97) 643 70 40 Марина

Полтава:

- улица Симона Петлюры 21, Центр современной стоматологии «Bio Dental Clinic”

+380 (66) 888 66 26

- ул. Великотырновская, 33/2, клиника Dental Beauty Centre.

Телефон +380 (66) 291 06 16

Ковель, Волынская обл.,

Ковель, Волынская обл.,

Победы 13

Клиника "Stoma"

0977063759

Одесса:

-Ул. Нежинская 6

Стоматологический кабинет

0664816053

Хмельницкий:

- Врач — ортодонт

Готов Вас принять кому срочно нужно

0987993937

0987993939



Закарпатская обл.

г.Мукачево, +380507835224

-Закарпатская обл. город Тячев.

ул. Кошута 131 (Гоголя 2) в торговом центре "Алмаз" на 3-м этаже. Номер телефона: +380979041560.

Бровары:

Стоматология

ул.Кирпоноса 7а,

+380 (97) 007 22 70

Винница:

- Ул.Князов Кориатовичей 118

Стоматология АртДентал

0637499202

Луцк:

- просп.Грушевского-13

0955353195

Лобанов Андрей Игоревич

Ровно:

- Мицкевича 34

Кликина Dynasty Kholod Dental Studio

0971279712

0661170483

- Дубенская 44 в

стоматология AleksDentRv, 0984637779