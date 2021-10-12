Больше путешествий и дешевые билеты: какие возможности для украинцев открывает "авиационный безвиз" с ЕС

Больше путешествий и дешевые билеты: какие возможности для украинцев открывает "авиационный безвиз" с ЕС

По словам Шмыгаля, Украина стала еще на шаг ближе к Европе.

Соглашение о "открытом небе" с ЕС непосредственно приближает украинцев к доступным авиаперелетам. Такое соглашение — это конец ценовых монополий на авиационном рынке, это увеличение количества маршрутов, это новый уровень защиты прав потребителей и новые возможности для развития туризма в Украине.

Об этом во вторник, 12 октября, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"У нас будут действовать такие же возможности, правила и стандарты в области авиаперевозок, как и у государств-членов Евросоюза. Такие же правила будут функционировать и относительно безопасности полетов, авиационной безопасности, организации воздушного движения. ЕС признает украинские сертификаты, выданные самолетам украинского производства ", — написал он на странице в Facebook.

По словам главы правительства, Украина стала еще на шаг ближе к Европе.

Денис Шмыгаль / Facebook

"Мы благодарны нашим европейским друзьям и партнерам, которые поддерживают наши евроинтеграционные намерения. Также хотел бы поблагодарить большую команду дипломатов, сотрудников министерств и экспертов, которые сделали "авиационный безвиз" с ЕС реальностью. Отдельная благодарность президенту Владимиру Зеленскому за политическое лидерство в этом вопросе", — отметил он.

Шмыгаль также добавил, что "авиационный безвиз" — это первый из пяти "безвизов", которые Украина планирует подписать с ЕС в следующие 2 года. Другие четыре: энергетический, таможенный, промышленный и цифровой.

"Все они так же устанавливают "европейские правила игры" в соответствующих секторах. На пути в Европейский Союз мы вводим лучшие правила и практики", — резюмировал он.

Напомним:

Украина и Европейский Союз 12 октября подписали соглашение о едином авиационном пространстве, известный как "авиационный безвиз" или "открытое небо" с ЕС. Соответствующий документ подписали в присутствии президента Украины Владимира Зеленского, главы Европейского совета Шарля Мишеля и президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен на саммите Украина — ЕС в Киеве.

Новости мира: на полях саммита "Украина-ЕС" подписали Соглашение о совместном авиапространстве

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