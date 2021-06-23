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Больница Овруча сможет быстрее спасать пациентов: там завершилась "Большая стройка"

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Больница Овруча сможет быстрее спасать пациентов: там завершилась "Большая стройка"

Реконструкция длилась десять месяцев.

Современное медицинское оборудование почти на 20 млн гривен из государственного бюджета было закуплено для нового приемного отделения городской больницы Овруча, которое открылось после модернизации в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка". Для отделения закупили компьютерный томограф, аппарат УЗИ и цифровой рентген.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook глава Житомирской ОГА Виталий Бунечко.

По его словам, модернизация приемного отделения длилась 10 месяцев, и вследствие нее 70 тысяч жителей Овручской громады и объединенного Коростенского района Житомирщины, которые пользуются услугами местной больницы, получили современное отделение.

"Открытие нового приемного отделения в который раз демонстрирует, что в сотрудничестве местной и государственной власти удается решать проблемы медицинской отрасли системно и слаженно. Поэтому начало работы отделения неотложной помощи — действительно важное событие для жителей громады, здесь они в современных комфортных условиях будут получать квалифицированную медицинскую помощь", — прокомментировал открытие приемного отделения в Овруче глава ОГА. По его мнению, это огромный шаг навстречу европейским стандартам медицины в Украине.

Напомним, заместитель главы Офиса президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко ранее поделился планами о строительстве или реконструкции в течение этого года 177 современных приемных отделений по всей стране.

Дата публикации
Просмотры
88
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