Больницы Каменского получили медикаменты и оборудование на 13 млн грн

Больницы Каменского получили очередную, восьмую партию важных медикаментов и оборудования от компании Метинвест и Фонда Рината Ахметова. Всего медучреждения города получили пособия на 13 миллионов гривен.

В этой поставке — четыре спецприбора для терапии ранений, которые Метинвест доставил по запросу медицинских работников скорой помощи, работающих со сложными ранами. Это системы для вакуумного лечения, ускоряющие заживление инфицированных, послеоперационных, хронических ран и ожогов второй и третьей степеней.

Как известно, Метинвест помогает военным госпиталям и больницам с начала войны. На эти цели компания уже направила более 60 миллионов гривен. Также компания закупила и передала на передовую более 8 тысяч касок и 25 тыс. аптечек и турникетов.