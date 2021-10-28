Больницы загружены: в Ровенской области оперативно разворачивают дополнительные места для больных СOVID-19

Некоторые больницы уже полностью заполнены больными.
В Ровенской области оперативно разворачивают дополнительные места для больных коронавирусом. Все потому, что некоторые больницы заполнены уже на 100%.
Как говорится в выпуске ТСН.Ранок, из-за этого добавили места в трех медучреждениях, на очереди — еще два.
250 дополнительных койкомест помогут разгрузить больницы, говорят в обладминистрации. В настоящее время по области медучреждения в среднем загружены на 80%. Однако, по прогнозам специалистов, с стремительным ростом количества больных коронавирусом, резерва хватит всего на несколько дней.