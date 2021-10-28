Больницы загружены: в Ровенской области оперативно разворачивают дополнительные места для больных СOVID-19

Некоторые больницы уже полностью заполнены больными.

В Ровенской области оперативно разворачивают дополнительные места для больных коронавирусом. Все потому, что некоторые больницы заполнены уже на 100%.

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Как говорится в выпуске ТСН.Ранок, из-за этого добавили места в трех медучреждениях, на очереди — еще два.

250 дополнительных койкомест помогут разгрузить больницы, говорят в обладминистрации. В настоящее время по области медучреждения в среднем загружены на 80%. Однако, по прогнозам специалистов, с стремительным ростом количества больных коронавирусом, резерва хватит всего на несколько дней.

Коронавирус в Украине: в Ровенской области начали развертывать дополнительные места для больных

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