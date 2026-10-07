Больница взяла на работу осужденного за поругание над телом девушки: директор объяснил решение

Знаменская городская больница им.Лысенко / © соцмережі

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В Знаменской больнице в Кировоградской области назначили нового ЛОРа — Александра Закладного, которого ранее осудили за поругание над телом умершей 24-летней девушки. Сообщение медицинского учреждения о новом работнике вызвало возмущение в соцсетях, после чего публикацию удалили.

О назначении специалиста и реакции на скандал рассказал директор Знаменской больницы Руслан Пушкаренко в комментарии «Доступ. Медиа».

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Скандальное назначение врача в Знаменской больнице: что известно о новом ЛОРе

По данным медучреждения, Александр Закладной окончил Донецкий национальный медицинский университет, в 2025 году прошел интернатуру в Национальном университете здравоохранения Украины имени П. Л. Шупика.

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А практическую подготовку получал в Киевской и Кировоградской областных больницах. До этого он около года работал в Новоархангельской больнице, откуда был уволен.

Сообщение Знаменской городской больницы им.Лысенко

Позиция руководства Знаменской больницы и работа во ВЛК

Директор Знаменской больницы Руслан Пушкаренко рассказал, что о судимости нового работника в заведении поначалу не знали. В настоящее время врач входит в курс дел и готовится вести амбулаторный прием.

«Сейчас законных оснований, ограничивающих его трудовую деятельность и практику врача, нет. Мы уже знаем, что там было уголовное дело, условный срок наказания. Там нет ограничений по трудовой деятельности врача», — сказал Руслан Пушкаренко.

Директор объяснил, что заведение остро нуждается в ЛОР, ведь один из специалистов уволился по возрасту, а другой врач также планирует завершить работу из-за состояния здоровья и сама посоветовала Александра Закладного на свое место.

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Относительно возможного привлечения нового отоларинголога в военно-врачебную комиссию (ВЛК), руководитель четкого ответа не предоставил, но подчеркнул важность наличия таких специалистов для работы комиссий.

«Как трудно найти врачей, а обществу нужны эти врачи. Каждая комиссия — как ВЛК, так и профпатологии — предполагает наличие врача-ЛОР. Без такого специалиста комиссия будет неполномочна. Действуем в пределах всего, что предусмотрено действующим законодательством. Пока ограничений его трудовой деятельности нет», — отметил директор больницы.

Детали уголовного дела: смерть 24-летней девушки в Кропивницком

Уголовное дело, по которому врач оказался на скамье подсудимых, произошло в октябре 2024 года в Кропивницком. 24-летняя девушка, работавшая в местном ресторане, пошла на ночь к мужчине и перестала отвечать на звонки. Муж утверждал подруге пропавшей, не знающей о ее местонахождении, и даже участвовал в поисках.

Однако суд установил, что утром мужчина нашел девушку мертвой в своей квартире. Он не вызвал полицию или скорую и не рассказал ничего родным. Связал тело, обмотал его простыней и скотчем, вывез машиной и бросил в карьере в селе Михайловка. Судмедэкспертиза выяснила, что девушка скончалась от отравления метадоном, а следов насилия на теле не было.

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Приговор и решение Верховного Суда о наказании

27 марта 2026 года Крепостной районный суд Кропивницкого признал Александра Закладного виновным в поругании над телом умершей и назначил два года лишения свободы с испытательным сроком на два года. При этом суд не лишал его права заниматься медицинской деятельностью или занимать должности.

В июне Кропивницкий апелляционный суд оставил наказание без изменений, увеличив размер моральной компенсации потерпевшим родственникам с 50 до 200 тысяч гривен каждому. Попытки адвоката потерпевших обжаловать мягкость приговора в Верховном Суде не имели успеха: 3 сентября и повторно 24 сентября Верховный Суд отказал в открытии кассационного производства.

Напомним, 19-летняя Морган Бауэр исчезла менее чем через две недели после переезда в Атланту. Спустя всего семь лет следствие выяснило, что произошло с девушкой.

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