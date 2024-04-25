"Больно на это смотреть": Путин сделал очередное циничное заявление о Донбассе

Владимир Путин заявил, что ему больно смотреть на то, из-за чего проходят жители Донбасса. Интересно это слышать от человека, который и отдавал приказы бомбить города Донбасса, издевалась над мирным населением, лишив всяких благ и прав, разорила промышленность и уничтожила экономику.

Об этом говорит журналист Денис Казанский.

"Должны поблагодарить жителей Донбасса, Новороссии, за их мужество, долготерпение и героизм. Но мы наведем там порядок", – цинично отметил Путин.

Действительно, так больно ему было смотреть, говорит журналист, как его армия уничтожала Соледар, Часов Яр, Авдеевку, Марьинку, Бахмут, Попасную. "Знаете, бомбил и плакал", – добавил Казанский.

Российский строй – нищета и смерть

Как отмечает Казанский, Россия контролирует подавляющую часть Донбасса уже 10 лет. За это время можно оценить, какой порядок там навели россияне.

"Например, Донецк из одного из самых преуспевающих и богатых мегаполисов Украины превратился в бедную дыру, где вода идет дважды в неделю, почти не вывозится мусор, транспорты идет с перебоями. И половина населения от такой жизни просто убежала. Промышленность на ТОТ была фактически уничтожена., большая часть шахт – закрыта и разграблена", – отмечает Казанский.

Оставшиеся люди не имеют никаких прав. За любое кривое слово их могут отправить на подвал и мучить годами без суда и следствия. Помощи просить бесполезно, потому что нет ни судов, ни адвокатов, ни правоохранительных органов.

Вообще, на тех территориях человеческая жизнь ничего не стоит, что ярко доказывает недавний случай с американским добровольцем Расселом Бентли. Солдат 2014 года приехал воевать за "русский мир", взамен был похищен и убит российскими военными. Что бы ни делали его родственники – ничего не помогло, никто не наказан.

"Если с медийным человеком так поступили, что же творят с обычными людьми... Это и есть российский строй, который Путин приводит на Донбассе уже 10 лет. В Украине нет более разрушенного, пострадавшего и несчастного региона", – подытожил журналист.

Ранее в эфире у Соловьева пропагандисты внезапно разнесли Януковича.

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