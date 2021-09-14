"Больной, но чертовски умен и хитер": в Старобельске разыскивают маньяка, который убил тетю и лучшего друга

Местные жители жостоко убийствами напуганы и опасаются выходить на улицу в одиночку.

В Старобельске Луганской области произошло двойное убийство. В преступлении подозревается 36-летний Дмитрий Федорченко, который был племянником убитой женщины и одноклассником убитого мужчины. Сейчас злоумышленника разыскивают правоохранители.

Об этом рассказывает OBOZREVATEL.

Подозреваемый в совершении двух жестоких убийств в Старобельске Луганской области Дмитрий Федорченко две недели назад был объявлен в розыск. На улицах города правоохранители усилили патрулирование, правда, предполагают, что преступник мог бежать из города в любую точку Украины.

Местные жители жостоко убийствами напуганы и опасаются выходить на улицу в одиночку.

Где расправился с другом неизвестно, нашли кисти его рук и части тела

Два убийства произошли вероятно в ночь и против 30 августа. Жертвами стали жители Старобельска: 36-летний Александр Елсуков и 74-летняя Людмила Федорченко.

"Женщину убили у нее дома: озверевший от ярости преступник бил ножом в шею и бедро. Массивная кровопотеря и стала причиной смерти. Тело погибшей женщины впоследствии обнаружила ее дочь Ирина. А вот где убийца расправился с мужем — до сих пор точно не известно, поскольку кисти рук были найдены неподалеку от улицы Чехова, другие части тела — в лесополосе возле квартала "Южный", — рассказывает источник в правоохранительных органах.

Милиционер добавляет, что убитая женщина была родной теткой подозреваемого, а мужчина — товарищем, они были знакомы с детства и учились в одном классе.

Состоит на учете психиатра и агрессивный к окружающим

36-летний Дмитрий Федорченко, которого правоохранители обоснованно подозревают в совершении двух убийств, официально нигде не работал — перебивался случайными заработками, вел уединенный образ жизни.

"Был агрессивный, постоянно цеплялся к окружающим, но такого ужаса никто, конечно, не ожидал", — рассказывают местные жители.

В прокуратуре Луганской области говорят, что подозреваемый в двойном убийстве состоит на учете у психиатра с диагнозом "параноидная шизофрения".

"Постоянно раздраженный, агрессивный, к окружению относится враждебно, видит галлюцинации... А плюс ко всему — наркотики. Это сочетание было как бомба с часовым механизмом — к сожалению, так и произошло", — рассказывают в прокуратуре.

Сам Дмитрий Федорченко в возрасте 18 лет получил свой первый срок по ч.1. ст. 309 УК Украины (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта).

После убийств Старобельский районный суд Луганской области принял решение о его задержании, но пока найти злоумышленника не удалось.

Могла быть еще одна жертва

По информации местных жителей, Дмитрий Федорченко после двух убийств едва не убил еще одну женщину.

"Он напал на женщину, которая шла по улице, но ей удалось отбиться и убежать. Люди сразу же позвонили в полицию, но маньяк исчез на территории кладбища. Территорию прочесали, но его и след простыл", — рассказал местный житель Евгений.

Правоохранители неофициально говорят, что вероятность того, что преступник находится уже далеко — достаточно высока.

"Федорченко выключил свой мобильный, сбил со следа собак — он болен, но чертовски умен и. Есть родственники в России и оккупированном Луганске, однако туда ему вряд ли удалось уехать. Думаем, или затаился в самом Старобельске, или успел проехать вглубь Украины. Что, конечно, не добавляет радости ", — рассказал наш источник.

Если вы видели или знаете, где может скрываться Дмитрий Федорченко — немедленно сообщите в дежурную часть Старобельского отдела полиции по телефонам: (066) 16-45-155 или 102, или отправьте письмо: r29@lg.npu.gov.ua.

Напомним, что в Винницкой области 25-летний парень сжег живьем своего родственника. Злоумышленник дождался пока жертва уснет, облил его бензином и поджег. 56-летний погибший имел инвалидность и передвигался с помощью костылей.

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