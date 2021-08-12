Больной, но живой: председатель ОГА опроверг смерть 13-летнего подростка от штамма Delta в Винницкой области

Больной, но живой: председатель ОГА опроверг смерть 13-летнего подростка от штамма Delta в Винницкой области

Штамм "Дельта" в Винницкой области подтвержден у 25 человек

Председатель Винницкой ОГА Сергей Борзов опроверг смерть 13-летнего подростка от штамма коронавируса "Дельта".

Об этом он сообщил на своей странице в соцсети.

"Информация о 13-летнем умершем инфицированном "Дельтой", не соответствует действительности. Вчера и сегодня такую новость распространяли на центральных телеканалах. Да, действительно среди инфицированных винничан с штаммом" Дельта ", есть 13-летний больной. Он жив!", — написал Сергей Борзов.

По его словам, от штамма "Дельта" в Винницкой области умерли три человека. Это люди в возрасте: мужчина и женщина 83 лет и еще один мужчина 73 лет. Штамм "Дельта" подтвержден у 25 человек.

Напомним, что в Житомирской области обнаружили первые случаи нового и гораздо более опасного штамма коронавируса "Дельта". В регионе обнаружили 20 заражений.

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