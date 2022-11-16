"Больные", "волонтеры" и беглецы в РФ: СБУ заблокировала еще четыре канала выезда уклонистов

За свои "услуги" организаторы потребовали от 1,5 до 8 тыс. дол. с человека в зависимости от региона проживания.

СБУ заблокировала еще четыре канала незаконного выезда за границу украинцев призывного возраста в Закарпатской, Львовской и Сумской областях

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Правоохранители задержали 15 организаторов побега уклонистов. За свои "услуги" они потребовали от 1,5 до 8 тыс. дол. с человека в зависимости от региона проживания.

"Больные" уклонисты

Так, два канала нелегальной миграции ликвидированы в Закарпатье.

Первый организовал супруги местных предпринимателей. Они предлагали уклонистам выхать за границу "по состоянию здоровья". Мужчин, которые хотели сбежать из Украины, снабжали поддельными справками о непригодности к военной службе. Такие справки оформляли через личные связи, в частности, среди врачей.

Уклонисты-"волонтеры"

Другую схему организовал житель Ужгородского района. Злоумышленник оформлял своих клиентов в качестве водителей микроавтобусов, перевозящих гуманитарную помощь. Неверные сведения подавал в электронную базу данных "Шлях".

Во Львовской области местный предприниматель обещал потенциальным призывникам выехать за пределы Украины "под маской" участников волонтерской организации.

Переждать мобилизацию у врага дома

А в Сумской области организованная преступная группа вообще нелегально переправляла украинских и российских граждан на территорию страны-агрессора. За деньги они предлагали всем желающим выезд в РФ. Для этого использовали "обходные" пути вне контрольно-пропускных пунктов.

Все преступные схемы разоблачены, а их участники задержаны. Восьмерым организаторам уже сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 332 (организация незаконной переправки лиц через государственную границу Украины, совершенная в составе организованной группы) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Еще семь "пассажиров" задержали в административном порядке во время незаконного пересечения границы.

Напомним, что сегодня Верховная Рада продлила действие военного положения и всеобщей мобилизации.

Ранее СБУ разоблачила три схемы побега уклоняющихся от мобилизации за границу — в Киеве, Черновцах и Житомирской области.

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