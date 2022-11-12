Большая часть оккупационных войск еще находится на правом берегу Херсонской области — разведка

Представитель ГУР МО Украины Вадим Скибицкий оценил, что большая часть российских сил, дислоцированных на правом берегу, все еще там. Это сила, которая раньше оценивалась в 20 000 человек.
Об этом он сказал в интервью изданию The Guardian, — пишет Главное управление разведки Министерства обороны Украины.
“Последняя информация, которую мы имеем, что четвертую тактическую военную базу перебросили на левый берег. Остальные войска до сих пор там, воюют и ведут боевые действия с целью прикрытия выхода других», – отметил Вадим Скибицкий.
По словам представителя военной разведки Украины, оккупанты отступают со второй линии обороны, на которую их отвергли украинские силы в начале октября. Но они выстроили линию обороны вокруг Херсона – и "время покажет", решат ли они защищать город.
Увольнение Херсона
Украинские военные 11 ноября 2022 зашли в украинский Херсон, который еще с марта 2022 был в оккупации. Местные жители радуются возвращению в Украину и устраивают массовые гуляния прямо посреди улицы. Люди также выходят с государственными флагами на улицы, чтобы поздравить украинских освободителей.
Сейчас в городе нет электричества и связи, потому что все все уничтожили россияне.
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