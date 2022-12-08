Большая часть Украины стала "красной" из-за воздушных тревог: немедленно в укрытие

В ночь на 8 декабря 2022 года в немалом количестве областей нашего государства объявлена воздушная тревога.

По состоянию на 00:27 8 декабря 2022 воздушная тревога объявлена в ряде областей Украины — Донецкой, Луганской, Запорожской, Днепропетровской, Черкасской, Николаевской, Одесской, Херсонской и т.д.

Звуки взрывов около полуночи раздались в Херсоне и Николаеве согласно сообщению местных СМИ. Херсон по предварительной информации оказался под обстрелом вражеской артиллерии.

Не пренебрегайте личной безопасностью, находитесь в укрытиях и безопасных местах, не забывайте о правиле "двух стен". Следите за сообщениями местных властей.

Обновлено: около 00:32 последовали отбои в части из указанных областей.

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Напомним, что минувшей ночью было немало воздушных тревог в Украине, ведь была угроза обстрела иранскими беспилотниками.

Под обстрел врага попала Днепропетровщина, куда 7 декабря россияне направили восемь дронов.

Также россияне пытались атаковать и Житомирщину беспилотниками Shahed-136. К счастью, их удалось сбить на севере области.

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