Большая чистка на таможне: какие преступные схемы обнаружили правоохранители

Спецоперация на таможне / © Офис Генерального прокурора

Реклама

В трех областях Украины и городе Киеве правоохранители провели масштабную спецоперацию, во время которой пресекли преступные схемы на таможне. К «большой чистке» были привлечены сотрудники СБУ, ГБР, Нацполиции и БЭБ под процессуальным руководством Офиса генерального прокурора.

Об этом сообщили в пресс-службе Офиса генпрокурора.

В Киеве был задержан директор Департамента международного взаимодействия Государственной таможенной службы Украины.

Реклама

Привлекая должностных лиц ОО «Международная дипломатическая миссия „Организация Безопасности Сообщества Европы“, он организовал продажу фальшивых удостоверений ОБСЕ гражданам Украины.

Эти «удостоверения» позволяли избежать мобилизации.

© Офис Генерального прокурора

Чиновник задержан в порядке ст. 208 УПК Украины непосредственно во время получения 6,8 тысяч долларов за изготовление очередной партии фальшивых документов. Готовится сообщение о подозрении по ч. 1 ст. 114-1, ч.3 ст. 369-2 УК Украины.

© Офис Генерального прокурора

На Черновицкой таможне были проведены обыски в рамках расследования контрабанды сигарет.

Реклама

По данным следствия, весной этого года через международный автомобильный пункт пропуска «Порубное» Черновицкой таможни с территории Украины в Румынию была незаконно вывезена крупная партия табачных изделий, задекларированных как «минеральная вата».

© Офис Генерального прокурора

Грузовик с контрабандным грузом задержали румынские пограничники. В транспортном средстве обнаружено и изъято более 130 тысяч пачек сигарет.

© Офис Генерального прокурора

Проверяется возможная причастность должностных лиц таможни к организации контрабандного канала.

В Одессе разоблачены четыре должностных лица управления по борьбе с контрабандой местной таможни на вымогательстве у предпринимателей взяток за беспрепятственный вывоз товаров из Украины.

Реклама

Кроме этого проведены обыски у должностных лиц одного из таможенных постов в Одесской области, которые за таможенное оформление продукции без уплаты таможенных платежей получали неправомерную выгоду.

Должностных лиц Волынской региональной таможни подозревают в нанесении ущерба государственному бюджету почти на 2,7 млн грн. Они уличены в безосновательном оформлении беспошлинного импорта автомобилей иностранного производства.

Под процессуальным руководством прокуроров продолжается досудебное расследование по выявленным фактам противоправной деятельности должностных лиц таможенных органов.

Напомним, на Львовской таможне задержали необычную партию «живого товара», который пытались нелегально переправить в Польшу.

Реклама