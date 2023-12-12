Большая нагрузка: пользователей Vodafone и lifecell предупредили о трудностях

Операторы Vodafone и lifecell предупредили абонентов о возможных затруднениях в работе сетей. Пока они выдерживают огромную нагрузку.

Об этом говорится на официальных страницах операторов.

Подробности

Как отметили в lifecell, работа сети пока стабильна, но некоторые сложности могут возникнуть с пополнением счета, активацией новых абонентов, работой сайта, а также приложения.

Что касается Vodafone, то из-за большой нагрузки на каналы обслуживания, подчеркивают в компании, сегодня у некоторых абонентов могут быть ограничения в использовании этих каналов. Вместе с мобильными услугами все хорошо, сеть работает как обычно.

Напомним, хакеры совершили мощную атаку на сеть "Киевстар". В результате в работе оператора произошел массовый сбой.

Читайте также: