Большая "перезагрузка" правительства: Верховная Рада назначила 9 министров, трое чиновников лишились должностей

В четверг, 5 сентября, Верховная Рада завершила обновлять состав правительства, назначив 9 новых министров и уволив трех чиновников с занимаемых должностей.

ТСН.ua собрал всю информацию о кадровых ротациях, которые сегодня совершил парламент.

Кого уволили

Дмитрий Кулеба лишился должности министра иностранных дел Украины. За его увольнение отдали свои голоса 240 народных избранников. Отчитываться перед парламентом Дмитрий Кулеба не пришел.

Ирину Верещук уволили с должности вице-премьер-министра – министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины со второй попытки. Накануне голосование за ее увольнение не было результативным. Сегодня за такое решение проголосовали 255 народных депутатов. Вчера Ирина Верещук сообщила о своем переходе на работу заместителем главы ОПУ Андрея Ермака.

Виталия Коваля тоже наконец-то уволили с должности главы Фонда государственного имущества Украины, хотя вчера Рада не смогла принять такое решение. В этот раз 261 народный избранник согласился с таким решением.

Кого назначили

Андрей Сибига стал новым министром иностранных дел. За такое решение проголосовали 258 народных депутатов. В своем выступлении перед назначением Андрей Сибига пообещал кардинально изменить политику по отношению к украинцам за рубежом: упростить системы консульского обслуживания и создать систему Е-консул для предоставления электронных цифровых услуг.

Андрей Сибига. Фото: Facebook Andrij Sybiha.

Ольга Стефанишина получила двойную должность вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции – министра юстиции. Ее назначили 253 голосами народных избранников.

Фото: Getty Images

Алексей Кулеба стал вице-премьером по восстановлению Украины – министром развития общин и территорий. Его назначение поддержали 240 народных депутатов.

ФОТО: Алексей Кулеба/Telegram

Светлана Гринчук стала министром защиты окружающей среды и природных ресурсов. За нее проголосовали 246 парламентариев.

Светлана Гринчук/Фото: Facebook

Матвей Бедный, который до сих пор был исполняющим обязанности министра молодежи и спорта, стал полноценным главой ведомства. За него проголосовали 239 нардепов.

Матвей Бедный / Фото: mms.gov.ua

Николай Точицкий возглавил Министерство культуры и стратегических коммуникаций Украины. За такое решение проголосовали 252 народных депутата.

Николай Точицкий / Фото: Офис президента Украины

Наталья Калмыкова получила должность министра по делам ветеранов. Ее кандидатуру поддержали 256 нардепов.

Наталья Калмыкова/Фото Facebook Натальи Калмыковой

Герман Сметанин стал министром по стратегическим отраслям промышленности. Такое решение было поддержано 247 народными депутатами.

Николай Точицкий / Фото: Офис президента Украины

Виталий Коваль возглавил Министерство аграрной политики и продовольствия. За это проголосовал 251 народный избранник.

Виталий Коваль/Фото: Facebook-страница Коваля

Напомним, в среду, 4 сентября, в Верховной Раде проголосовали за увольнение нескольких министров, но не хватило голосов для принятия решений по некоторым важным кандидатам.

Уволили Кулебу и Верещук! Кто будет вместо них? А они куда пойдут?

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