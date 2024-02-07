"Большая перезагрузка": кого еще могут уволить "в пакете" с Залужным

В командовании ВСУ не слишком большой резерв, поэтому, скорее всего, будут происходить рокировки.

Во время вероятной отставки главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного своих должностей могут лишиться его заместители, а среди высшего военного командования могут произойти перестановки.

Такое мнение в интервью ТСН высказал директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик.

По его словам, в командовании ВСУ не слишком большой резерв, поэтому вероятнее всего будут происходить рокировки: "руководителей секторов переместят в центр, а из центра переместят в секторы, или как-то по-другому будет происходить перемещение генералитета".

“Очевидно, что все четыре заместителя [Залужного] уйдут. Очевидно, что Шаптала (начальник Генштаба ВСУ – ТСН.ua) и возможно кто-то из [его] заместителей... Вопросы, на какие позиции переместятся Сырский, например, и Буданов... Именно руководителя ГУР называли, как вероятного преемника на посту главнокомандующего, не знаю, насколько это ему нужно самому и кто тогда на его место... Если из одного силового ведомства на другое силовое ведомство – ни к чему хорошему это не приведет. Если это будут подниматься заместители до уровня руководителей – это в принципе в какой-то мере обеспечение наследственности политики... прогнозируемость и последовательность”, — размышлял эксперт.

Виталий Кулик отметил, что назначения могут быть "невероятными", не связанными с прогнозами или логикой.

“Они [кадровые назначения] могут быть связаны с личной преданностью, с приближенностью к телу, с какой-то яркой идеей, предложенной кандидатом на эту должность... Но чем дольше будет затягиваться это решение, каким бы оно ни было, тем хуже для ситуации в войсках, в обществе и в позиционировании на международной арене", – резюмировал эксперт.

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Напомним, недавно президент Владимир Зеленский впервые публично прокомментировал возможность увольнения главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

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