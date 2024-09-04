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Большая "перезагрузка" правительства: Рада сегодня рассмотрит увольнение ряда чиновников (список)

Большая "перезагрузка" правительства: Рада сегодня рассмотрит увольнение ряда чиновников (список)

Верховная Рада / Фото: Ярослав Железняк / Facebook

Сначала голосование за увольнение чиновников состоится в комитетах, затем – в зале Совета.

В среду, 4 сентября, Рада рассмотрит увольнение ряда чиновников, в том числе главы МИД Дмитрия Кулебы, министра юстиции Дмитрия Малюски, главы Минреинтеграции Ирины Верещук и других.

Об этом сообщил народный депутат от партии "Голос" Ярослав Железняк.

Он подчеркнул, что сначала голосование за увольнение чиновников состоится в комитетах, затем – в зале Совета.

В отставку планируют отправить:

  • Коваля (председателя Фонда государственного имущества Украины),
  • Верещук (министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины),
  • Стефанишину (вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции),
  • Стрелецкого (министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины),
  • Малюске (министра юстиции),
  • Кулебу (министра иностранных дел Украины),
  • Камышина (министра по стратегическим отраслям промышленности).

"Далее сегодня фракция Слуг и формальное вынесение кандидатуры+президент подает нового главу МИД. Завтра соответственно назначение", — отметил нардеп.

Напомним, утром 4 сентября стало известно, что Дмитрий Кулеба подал в отставку с поста главы МИД.

Новости ТСН 09:00 4 сентября. Ракетный удар по Львову! Отставки министров!

Новости ТСН 09:00 4 сентября. Ракетный удар по Львову! Отставки министров!

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