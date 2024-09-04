Большая "перезагрузка" правительства: кто сегодня потерял свои должности, а кто остается работать

Нардеп рассказал кого не удалось сегодня уволить и почему.

Сегодня в Верховной Раде проголосовали за увольнение нескольких министров, но не хватило голосов для принятия решений по некоторым важным кандидатам.

Об этом сообщил народный избранник Ярослав Железняк.

По его словам, сегодня были уволены:

Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин (243 голоса).

Вице премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина (проголосовали 241 нардеп)

Министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Руслан Стрелец – уволен 244 голосами.

Министр юстиции Украины Денис Малюска — уволен 249 голосами.

Также в отставку подал глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Но Рада его отставку не голосовала.

В то же время, народным депутатам не удалось уволить с должности председателя Фонда государственного имущества Украины Виталия Коваля — всего 225 голосов набралось в зале. За освобождение с должности вице-премьер-министра — министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирины Верещук проголосовали 214 депутатов. За отзыв Марьяны Безуглой с должности заместителя председателя Комитета по вопросам национальной безопасности нашлось всего 205 голосов.

Железняк сообщил, что, несмотря на то, что часть голосований сегодня провалилась, это временное явление. Комитеты уже повторно рассматривают эти вопросы и завтра снова вынесут их на голосование в зал. По его словам, сегодня вечером состоится заседание фракции "Слуга народа", где обсудят новых кандидатов на министерские должности. Формально ситуация останется такой же, как и раньше.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский уволил Ростислава Шурму с должности заместителя руководителя Офиса президента.

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