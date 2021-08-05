Большая потеря для Украины: реакция соцсетей на смерть Марчука

Политику было 80 лет.

В четверг, 5 августа, умер Евгений Марчук, бывший премьер-министр и глава Службы безопасности Украины. Как написала на своей странице в Facebook его жена Лариса Ившина, у Марчука остановилось сердце. В СБУ добавили, что он заразился COVID-19, который и спровоцировал острую сердечно-легочную недостаточность.

На печальную весть о смерти выдающегося украинского политического деятеля сразу отреагировали первые лица государства, политики, журналисты и общественные деятели. Они в своих соцсетях выразили соболезнования семье и вспомнили, какой вклад сделал Марчук в развитие Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский

Зеленский выразил соболезнования по поводу смерти четвертого премьер-министра и экс-главы Службы безопасности Украины Евгения Марчука и напомнил, что Марчук во время участия в переговорах в ТКГ способствовал установлению режима тишины на Донбассе.

"Не стало генерала Евгения Марчука. Всю свою жизнь он посвятил защите национальных интересов Украины. Благодаря в том числе его усилиям в ТКГ на Донбассе был установлен режим тишины, который сохраняется до сих пор. Его опыт — неоценим. Искренние соболезнования семье и близким. Вечная память", — написал Зеленский на своей странице в Twitter.

Не стало генерала Евгения Марчука. Всю свою жизнь он посвятил защите национальных интересов Украины. Благодаря в том числе его усилиям в ТКГ на Донбассе был установлен режим тишины, сохраняется до сих пор. Его опыт — неоценим. Искренние соболезнования семье и близким. Вечная память. pic.twitter.com/A90tAJXU28 — Владимир Зеленский (@ZelenskyyUa) August 5, 2021

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков

Мэр Киева Виталий Кличко

Глава столицы отметил, что знал Евгения Кирилловича лично и что он был частью эпохи становления независимой Украины.

Кроме действующих политиков, свои слова соболезнования выразили и бывшие чиновники, а также общественные деятели, журналисты, нардепы. Очень трогательный пост написала жена Евгения Марчука главный редактор газеты "День" Лариса Ившина.

"Один такой в целом мире...", — написала она.

Напомним, Евгений Кириллович Марчук (род. 28 января 1941, Долиновка, Гайворонский район, Одесская (ныне Кировоградская область), УССР, СССР) — украинский государственный деятель, 4-й премьер-министр Украины (руководил правительством: 6 Марта 1995 (до 8 июня 1995 года — исполняющий обязанности премьер-министра) — 27 мая 1996), генерал армии Украины, кандидат юридических наук. Марчук возглавлял СБУ, правительство и даже баллотировался в президенты Украины. Ушел из жизни 5 августа 2021 года в возрасте 80 лет.

Новости Украины: умер 80-летний политик Евгений Марчук

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