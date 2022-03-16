"Большая семерка" проведет встречу с Россией, заявил финмин Японии

На встрече обсудят ситуацию в Украине.

Группа семи промышленно развитых стран проведет онлайн-встречу после 12:00 по Гринвичу, чтобы обсудить действия России в Украине, заявил в среду министр финансов Японии Шуничи Судзуки.

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Об этом сообщает Reuters.

Группа "большой семерки" проведет онлайн-встречу после 12:00 по Гринвичу, чтобы обсудить действия России в Украине, заявил в среду министр финансов Японии Шуничи Судзуки.

Судзуки, объявивший о предстоящей встрече в парламенте, не уточнил, будет ли встреча проводиться среди финансовых лидеров G7 или с участием других представителей.

Напомним, что Великобритания объявила о новых санкциях против России. Лондон, которому раньше обвиняли слишком слабое давление на российских олигархов, говорит — теперь общее состояние попавших под ограничения достигает сотни миллиардов фунтов. О новых санкциях против россиян объявила и Канада. Чтобы ввести ряд новых санкций, Британия даже специальный закон приняла. И теперь может лишать воз и замораживать счета сотням россиян.