"Большая стройка": 15 декабря открывают для движения обновленную объездную Тального на Черкасчине

15 декабря, в 12 часов на Черкасчине планируют открыть движение транспорта на обходе города Тальное.

Дорогу, входящую в состав трассы Н-16 Золотоноша – Черкассы – Смела – Умань, капитально отремонтировали в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка".

Об этом сообщает Укравтодор.

"Дорога Н-16 имеет исключительное значение для региона, ведь объединяет область с востока на запад, проходит через города Золотоноша, Черкассы, Смела, Шпола, Звенигородка, Тальное и заканчивается в Умани", - говорится в сообщении Службы.

В рамках программы президента трассу Н-16 ремонтируют по маршрутному принципу. В 2020 году удалось восстановить 67 км пути, результат этого года – 127,7 км новой дороги.

Напомним, по программе президента Владимира Зеленского "Большая стройка" с 2019 года и до конца 2021-го планируют восстановить 13 тыс. км дорог по всей Украине. А в планах до конца 2024 года – сделать 24 тыс. км.