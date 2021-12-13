"Большая стройка": 17 декабря на Дороге Единства возле Кропивницкого откроется для проезда 150-метровый мост

В Кировоградской области с 10:00 17 декабря откроется движение транспорта на путепроводе, расположенном возле Кропивницкого на трассе М-30 Стрый – Изварино (км 708+186).
Искусственное сооружение закрыли для ремонта еще в июле, работы по восстановлению путепровода ведутся в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка".
Об этом сообщает Кировоградская ОГА.
"Он относится к категории больших и находился в 4-м дискретном состоянии, или "ограниченно трудоспособен". Чтобы полностью восстановить его, придется выполнить большой объем работ, поэтому ремонт моста продолжится и после открытия движения", — говорится в сообщении.
Мост, соединяющий Кропивницкий и поселок Новое, капитально ремонтируется впервые за более чем 40 лет. Его протяженность – 149,5 м.
Проект капитального ремонта подразумевает практически полную замену несущих конструкций. В частности, уже выполнен ремонт балок пролетных строений и опор, устройство монолитной плиты, шкафных стенок, деформационных швов, гидроизоляции двух слоев асфальтобетона, водоотвода. Далее мостостроители укрепят конусы, заменят перильное ограждение, нанесут разметку и смонтируют освещение.
Чтобы дать прямой проезд транспорта, временно устраиваются старое перильное ограждение и частично на подъездах к путепроводу барьерное ограждение, стоящее до начала ремонта. Весной все старые элементы будут заменены на новые.
Трасса М-30 протяженностью почти 1400 километров, известная также как "Дорога единства", ремонтируют по всей длине в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка".