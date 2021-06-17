"Большая стройка": 26 км дороги до Шацких озер - уже европейского качества

Работы по ремонту дороги будут продолжаться в дальнейшем.

По программе президента Владимира Зеленского «Большая стройка» на Волыни капитально отремонтировали 26 километров дороги Т-03-02 Пища - Шацк - Любомль - Владимир-Волынский - Павловка - Горохов - Берестечко - Козин - М-06.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook глава Волынской ОГА Юрий Погуляйко.

Речь идет о дороге, которая ведет к одному из самых популярных мест отдыха на западе Украины - Шацким озерам.

По словам Погуляйко, работы по восстановлению этой автодороги будут продолжаться и в дальнейшем.

Всего в этом году в рамках «Большой стройки» планируется отремонтировать 45,5 км дороги Т-03-02 на отрезке от Пищи до Любомля Ковельского района.

Ранее заместитель главы Офиса президента, координатор программы «Большая стройка» Кирилл Тимошенко сообщил, что в этом году планируется построить или отремонтировать 6500 километров дорог и 245 искусственных сооружений.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку