"Большая стройка": 7-километровая объездная Хотина уже полностью с нижним слоем асфальта, ремонт завершат в этом году

"Большая стройка": 7-километровая объездная Хотина уже полностью с нижним слоем асфальта, ремонт завершат в этом году

Работы стартовали в 2021 году.

Дорожники полностью завершили укладку нижнего слоя асфальта на 7-километровом обходе города Хотин, ведущего в том числе к известной средневековой Хотинской крепости.

Фото, на которых видно, как дорога выглядит сейчас, опубликовала в Facebook Служба автомобильных дорог в Черновицкой области.

"Вот так теперь выглядит обход Хотина. 7-километровый отрезок дороги Н-03 Житомир — Черновцы в нижнем слое асфальтобетона и с временной разметкой. Предупреждающие знаки о выполнении ремонтных работ не забирали, ведь завершать восстановление объездной города Хотин будут в 2022 году с наступлением тепла", — говорится в сообщении.

Дорогу ремонтируют на участке от транспортного кольца в селе Атаки до въезда в город Хотин. Работы стартовали в прошлом году в рамках программы Президента Владимира Зеленского "Большая стройка".

На обходе Хотина подрядчик устроил дорожную основу, слой регенерации методом "холодного ресайклинга" и нижний слой из крупнозернистого асфальтобетона. А в этом году планирует укрепить обочину, устроить съезды и примыкания к близлежащим улицам, верхний слой асфальтобетона, нанести новую разметку и установить дорожные знаки.

Напоминаем, что до конца прошлого года в Украине в рамках программы президента Зеленского "Большая стройка" отремонтировали более 14 тысяч километров дорог, или более 40% основной дорожной сети.