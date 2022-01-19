"Большая стройка" арен для Евробаскета во Львове и Киеве должна финишировать до конца 2024 года – ОП

"Большая стройка" арен для Евробаскета во Львове и Киеве должна финишировать до конца 2024 года – ОП

Многофункциональные спортивные арены в Киеве и Львове могут быть введены в эксплуатацию до конца 2024 года.

Речь идет о спорткомплексах, которые смогут принять матчи мужского Чемпионата Европы по баскетболу в 2025 году, в случае получения Украиной права на проведение турнира,.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса Президента.

Так, в Киеве запланировано строительство арены на 15 тыс. 880 зрителей, которая будет расположена на левом берегу Днепра, возле Международного выставочного центра. Она будет отвечать всем требованиям для проведения финального этапа Евробаскета-2025. Ввод ее в эксплуатацию ожидается в декабре 2024 года. Вблизи будет создана большая парковая зона.

Во Львове будет построена многофункциональная арена на 10 тыс. зрительских мест, которая сможет принимать игры группового этапа турнира. Арена должна быть готова позже ноября 2024 года.

Создание таких спортивных арен по всей Украине является одним из флагманских проектов программы Президента Владимира Зеленского "Большая стройка", отметил заместитель руководителя ОП и координатор президентской программы Кирилл Тимошенко в ходе встречи с представителями Международной федерации баскетбольных ассоциаций Европы (ФИБА Европа).

"Владимир Зеленский постоянно контролирует эти вопросы, сроки постройки объектов. Кроме того, для реализации этих проектов у нас есть прекрасное взаимодействие центральных и местных властей", - сказал Тимошенко.

Он добавил, что большинство проектов в рамках "Большой стройки" сдаются в эксплуатацию ранее установленных сроков.

В свою очередь руководитель отдела соревнований ФИБА Европа Любомир Мандич также отметил слаженную работу и высокий уровень координации украинских центральных и местных властей в подготовке к Евробаскету.

"Обычно такие вопросы больше волнуют местные власти. А у вас мы видим, что политическая поддержка идет до самого высокого уровня. Это производит сильное впечатление", - заявил он.

Напомним, ранее в ОП сообщили, что Украина подала заявку на проведение Евробаскета в 2025 году. В ходе встречи с руководством ФИБА Европа Президент Владимир Зеленский сообщил, что новые арены для проведения чемпионата будут созданы в рамках инициированной им программы "Большая стройка".