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"Большая стройка" арен для Евробаскета во Львове и Киеве должна финишировать до конца 2024 года – ОП

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"Большая стройка" арен для Евробаскета во Львове и Киеве должна финишировать до конца 2024 года – ОП

Многофункциональные спортивные арены в Киеве и Львове могут быть введены в эксплуатацию до конца 2024 года.

Речь идет о спорткомплексах, которые смогут принять матчи мужского Чемпионата Европы по баскетболу в 2025 году, в случае получения Украиной права на проведение турнира,.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса Президента.

Так, в Киеве запланировано строительство арены на 15 тыс. 880 зрителей, которая будет расположена на левом берегу Днепра, возле Международного выставочного центра. Она будет отвечать всем требованиям для проведения финального этапа Евробаскета-2025. Ввод ее в эксплуатацию ожидается в декабре 2024 года. Вблизи будет создана большая парковая зона.

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Во Львове будет построена многофункциональная арена на 10 тыс. зрительских мест, которая сможет принимать игры группового этапа турнира. Арена должна быть готова позже ноября 2024 года.

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Создание таких спортивных арен по всей Украине является одним из флагманских проектов программы Президента Владимира Зеленского "Большая стройка", отметил заместитель руководителя ОП и координатор президентской программы Кирилл Тимошенко в ходе встречи с представителями Международной федерации баскетбольных ассоциаций Европы (ФИБА Европа).

"Владимир Зеленский постоянно контролирует эти вопросы, сроки постройки объектов. Кроме того, для реализации этих проектов у нас есть прекрасное взаимодействие центральных и местных властей", - сказал Тимошенко.
Он добавил, что большинство проектов в рамках "Большой стройки" сдаются в эксплуатацию ранее установленных сроков.

В свою очередь руководитель отдела соревнований ФИБА Европа Любомир Мандич также отметил слаженную работу и высокий уровень координации украинских центральных и местных властей в подготовке к Евробаскету.
"Обычно такие вопросы больше волнуют местные власти. А у вас мы видим, что политическая поддержка идет до самого высокого уровня. Это производит сильное впечатление", - заявил он.

Напомним, ранее в ОП сообщили, что Украина подала заявку на проведение Евробаскета в 2025 году. В ходе встречи с руководством ФИБА Европа Президент Владимир Зеленский сообщил, что новые арены для проведения чемпионата будут созданы в рамках инициированной им программы "Большая стройка".

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