"Большая стройка": автодор дал список свежеотремонтированных трасс Закарпатья – 222 км новеньких дорог

В 2022 году на Закарпатье должно быть отремонтировано еще 245 км дорог.

В прошлом году в Закарпатской области по программе Президента Владимира Зеленского "Большая стройка" было восстановлено 222,1 км дорог.

На странице Службы автомобильных дорог в Закарпатской области в Facebook опубликован подробный список отремонтированных маршрутов региона.

В частности, на трассе Н-09 Мукачево – Рахов – Ивано-Франковск – Львов было отремонтировано 47,7 км. На дороге Н-13 Львов – Самбор – Ужгород восстановили почти 65 км.

На дороге международного значения М-25 КПП "Соломоново" – Большая Добронь – Яноши – КПП "Косино" из 58,9 км текущий средний ремонт был произведен на участке протяженностью 25 км в Ужгородском районе. В 2022 году работы на трассе М-25 продолжатся в Береговском районе.

Трасса М-23 Берегово – Виноградово – Большая Копаня получила новое дорожное покрытие в общей сложности на 10 км маршрута. В этом году дорожникам осталось обустроить обочины, нанести разметку, установить дорожные знаки и барьерное ограждение.

Также были отремонтированы около 9 км трассы М-26 Вилок – Неветленфолу– КПП "Дьяково", ведущие к украино-румынской границе.

На дороге международного значения М-06 Киев – Чоп в 2021 году капитально были отремонтированы 9,5 км. Работы на трассе продолжатся и в 2022 году. Это одна из главных транспортных магистралей в дорожной инфраструктуре всей Украины, ее протяженность в пределах Закарпатской области составляет 142,4 км.

В прошлом году проходили также ремонты дорог территориального и регионального значения. В частности, на дороге Т-07-12 Перечин – Свалява были восстановлены 9,3 км. На дороге Р-21 Долина – Хуст за два года "Большой стройки" отремонтированы уже 44,4 км. Для того, чтобы трасса была восстановлена полностью, дорожникам осталось отремонтировать несколько километров. Одним из важных участков трассы является подпорная 468-метровая стена в селе Нижний Быстрый. Ее строительство близится к завершению.

Кроме этого, были также восстановлены дороги Т-07-37 Хуст – Шаян – Вышково – Буштыно (18 км), Т-07-19 Иршава – Виноградов (1,2 км) и Т-07-18 Нижние Ворота – Воловец – Межгорье (1 км).

По плану, в 2022 году на Закарпатье должно быть отремонтировано еще 245 км дорог. Общая же протяженность автомобильных дорог государственного значения в области составляет 981 км.

Напомним, ранее сообщалось, что за время реализации программы Владимира Зеленского "Большая стройка" в Украине было восстановлено уже более 40% основных дорог.