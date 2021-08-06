"Большая стройка": "Автомагистраль-Пивдень" в октябре завершит ремонт разрушенного участка трассы Чугуев — Меловое

Ремонт 35-километрового участка трассы Н-26 Чугуев - Меловое на Луганщине будет завершен в октябре этого года.

Об этом сообщает официальная Facebook-страница программы президента Владимира Зеленского «Большая стройка», в рамках которой ведутся работы.

«На территории Луганской области дорога находилась в запущенном состоянии за интенсивного движения военной техники. В частности, часть дороги была уничтожена в результате боевых действий. После завершения текущего среднего ремонта жители области снова смогут комфортно и безопасно передвигаться восстановленной дорогой», - говорится в сообщении.

Работы на участке в направлении от Старобельска до села Евсуг на км 195+000 – км 230+000 стартовали в мае.

Подрядчик «Автомагистраль-Юг» уже приступил к устройству верхнего слоя покрытия из щебеночно-мастичного асфальтобетона. Ежедневно на участке работают 100 дорожников и 70 единиц техники.

На участке также продолжаются работы по устройству нижнего слоя покрытия из крупнозернистого асфальтобетона, переустройству бортовых камней, расчистке придорожной полосы от кустарников и мелколесья.

Вскоре на объекте начнется комплекс работ по обустройству примыканий, съездов, автобусных остановок и укреплению обочины.

В дальнейшем специалисты компании установят барьерное ограждение, новые дорожные знаки и направляющие столбики, а также нанесут дорожную разметку.

Напоминаем, что недавно заместитель руководителя Офиса президента, координатор программы «Большая стройка» Кирилл Тимошенко рассказал о планах обновить и построить в 2021 году 6500 км автодорог по всей Украине.

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