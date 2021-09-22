"Большая стройка": до 14 октября на Хортице установят особый "Круг"

На острове Хортица планируют установить уникальный арт-объект "Круг".

Инсталляция украсит Холм с флагштоком и смотровой площадкой, который полностью восстановили в этом году в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка".

Открыть объект планируют накануне 14 октября, когда отмечается День защитников и защитниц Украины, праздник Покрова Пресвятой Богородицы и День Украинского казачества.

"Круг" - это большое металлическое кольцо с постаментом высотой семь метров. Инсталляцию установят под таким углом к ​​солнцу, что можно будет ловить особые природные моменты.

"В зависимости от восхода или заката, можно ловить солнце на себе, задерживать его лучи, не только наблюдать за красотой вокруг, но и быть соучастником действа. Любая такая инсталляция должна быть доступной и понятной, с которой можно взаимодействовать", - рассказал творческий руководитель коллектива авторов арт-объекта Богдан Кривошея.

По его словам, авторы решили создать арт-объект максимально универсальный без однозначной трактовки. Поэтому выбрали круг, как главный символ.

"Это одна из самых совершенных фигур, бесконечная энергия, этот круг единения. Каждый сможет найти свой смысл арт-объекта. Обычно люди сами начинают придумывать ассоциации. Хотелось бы, чтобы этот арт-объект вызвал чувство покоя, единства, целостности", - добавил Кривошея

Возрождение острова Хортица проходит в рамках "Большой реставрации" – проекта в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка", а также при поддержке Группы Метинвест. Компания также инициировала уникальное световое лазерное шоу на октябрьские праздники.

Совместными усилиями Хортица превратится в современное пространство для культуры, туризма, духовности, отдыха, саморазвития.

Напомним, Хортица станет первым в Украине полностью безбарьерным туристическим объектом . Об этом заявила первая леди Елена Зеленская во время своего визита в Запорожье.

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