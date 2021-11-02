"Большая стройка": до конца года на Закарпатье будет полностью отремонтирована трасса Долина-Хуст

Закарпатьем пролегают 83,8 км трассы.
Ремонт трассы Р-21 Долина — Хуст в пределах Закарпатской области будет полностью завершен до конца года. По Закарпатью пролегают 83,8 км трассы. Дорогу обновляют по программе президента Владимира Зеленского "Большая стройка".
Об этом сообщает в Facebook заместитель председателя Закарпатской ОГА Иштван Петрушка.
"Основные работы на маршруте регионального значения уже выполнены. Здесь уже устроили финишный слой покрытия из щебеночно-мастикового асфальтобетона. Сейчас дорожники осуществляют точку краевой разметки, устанавливают водоводные лотки, расчищают и укрепляют обочину", — отметил он.
На участке у села Берегово устроили низовые и верховые подпорные стенки из габионов.
Напомним, президент Владимир Зеленский ранее поделился планами обновить и построить в этом году по программе "Большая стройка" 6500 км дорог по всей Украине.