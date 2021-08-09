"Большая стройка" добралась до неба: эксперт рассказал о новых возможностях

Благодаря программе президента реконструируют региональные аэропорты.

Развитие сети региональных аэропортов, начатое по программе президента Владимира Зеленского "Большая стройка", стимулирует рынок доступных пассажирских авиаперевозок.

Об этом заявил политолог, глава Института публичной политики и консалтинга Сергей Быков.

"В этом году в Одессе открыли новую взлетно-посадочную полосу в международном аэропорту. Это радостное событие не только для "жемчужины у моря", но для всех нас, потому что одесская ВПП стала первой полосой, построенной в Украине с 2012 года!", - пишет Быков.

Также в этом году открыли регулярные авиарейсы между Киевом и Черновцами, Ужгородом, Кривым Рогом. Готовят к реконструкции аэропорты Винницы, Полтавы, Днепра, Ровно, Херсона, Кривого Рога, Житомира и Ужгорода.

"Первая задача – наладить регулярное сообщение со столицей, вторая – запустить международные авиарейсы из региональных аэропортов. И если вы думаете, что это перспектива далеких дней, вот вам первые результаты. Рейсы Киев-регионы уже заполнены на 100%. Авиакомпании прокладывают новые маршруты и привлекают клиентов", - говорит эксперт.

В качестве примера он приводит авиакомпанию WINDROSE, которая предлагает на День независимости билеты на внутренние рейсы по 300 гривен.

"Можно слетать в Киев посмотреть парад или концерт, например. Или наоборот, на пару дней махнуть на море или в горы. Главное, что выбор есть!", - комментирует Быков.

По его словам, с каждым открытым аэропортом и каждой отремонтированной взлетной полосой у пассажиров будет больше выбора и возможностей.

"Авиакомпании будут конкурировать за клиентов, предлагать скидки, акции, программы лояльности. Выиграют от этого все: бизнес будет развиваться, люди смогут быстрее и дешевле путешествовать", - прогнозирует эксперт.

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