"Большая стройка" дороги к Одесскому морскому порту идет в режиме nonstop, - Укравтодор

На подъезде к КПП дорога в порт будет расширена с двух полос движения до шести.

В Одессе строят новую дорогу к морскому порту и новый КПП, которые позволят быстрее и удобнее доставлять грузы, а также освободят городские улицы от тяжелого транспорта.

Об этом сообщает "Укравтодор".

Работы ведут по программе президента Владимира Зеленского "Большая стройка".

"Строительство дороги в Одесский морской порт - в режиме nonstop. В настоящее время на объекте проводится обустройство основания, возведение эстакады и контрольно-пропускного пункта", - отмечают в ведомстве.

На подъезде к КПП дорога в порт будет расширена с 2 полос движения до 6, чтобы создать условия для быстрой проверки и пропуска грузовиков на таможне. На участке КПП уже обустроены два слоя песка для усиления грунтов, два слоя щебеночно-песчаной смеси, геотекстиль typar sf 40 для укрепления основания.

Следующий этап работ – обустройство двух слоев бутового камня и цементобетонного покрытия.

На основном проезде продолжается обустройство основания дороги из песка и укрепление геотекстилем, а на будущей эстакаде продолжается монтаж каркаса ригелей и буровых столбов.

Новая цементобетонная дорога к Одесскому морскому порту будет иметь протяженность 5,3 км. Она соединит автодорогу М-28 Одесса – Южный с портом. Новая автодорога – государственная и бесплатная. Она станет альтернативой существующему маршруту через территорию частной компании.

В рамках проекта строительства дороги также запланированы: TIR-площадки для отстоя тяжеловесного автотранспорта на 300 авто, две площадки Взвешивания-в-движении (WiM), 546-метровая эстакада, которая продолжит уже имеющуюся эстакаду АМПУ.

Ранее заместитель руководителя Офиса Президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко, сообщил, что завершить строительство дороги в Одесский порт планируется к декабрю 2022 года.