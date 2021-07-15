"Большая стройка": движение отремонтированным правым проездом бориспольской трассы откроют на выходных

В ближайшие выходные на Киевщине откроют после ремонта движение правым проездом трассы Киев - Борисполь. Дорогу к главному аэропорту страны восстанавливают в соответствии с международными стандартами впервые за 17 лет по программе президента Владимира Зеленского "Большая стройка".

Всю дорогу планируют открыть уже в конце августа, сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры Украины.

В рамках пресс-подхода, посвященного обновлению автомагистрали Киев – Борисполь, заместитель главы Офиса президента, координатор президентской программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко подчеркнул, что трассу ремонтируют в рекордные сроки. За три недели завершили правый проезд, который вот-вот уже откроют для водителей. На объекте круглосуточно работают 164 единицы техники и более 150 сотрудников.

"Этот участок маршрута М-03 Киев - Харьков входит перечень объектов инфраструктуры, которые будут завершены к 30-й годовщине Независимости Украины в рамках программы "Большая стройка". Среди этих объектов маршрут Киев - Кишинев, Южная объездная Днепра, Дорога Единства Стрый - Изварино и дорога в Закарпатье Н-13 Львов - Самбор - Ужгород", - отметил Кирилл Тимошенко.

По словам министра инфраструктуры Александра Кубракова, 17-километровый участок Киев - Борисполь генерирует один из самых высоких показателей трафика в Украине - около 85 тыс. машин в сутки. Поэтому критически важно поддерживать ее в надлежащем состоянии, пока эксплуатационного содержания уже недостаточно.

"После проведения ремонта дорожное покрытие будет служить не менее 10 лет. Также для контроля за перегрузкой в ​​рамках проекта установим площадку взвешивания-в-движении", - рассказал Александр Кубраков.

После завершения устройства покрытия на правом проезде, дорожные бригады перейдут на левую сторону магистрали.

"Обращаем внимание водителей - уже с этого воскресенья, 18 июля, начнем ремонтировать левый проезд и движение будет осуществляться по отремонтированной правой полосе. Следите за знаками и учитывайте дополнительное время при планировании путешествий", - предупреждает МИУ.

Напомним, ранее заместитель главы Офиса Президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко сообщил, что планом президентской программы на 2021 год предусмотрен ремонт и строительство 6500 км дорог и 245 искусственных сооружений.

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