"Большая стройка" хайвея от Днепра до Киева продолжается без выходных

"Большая стройка" хайвея от Днепра до Киева продолжается без выходных

В Днепропетровской области идет строительство новой трассы Н-31 Днепр – Царичанка – Решетиловка, которая станет первым украинским хайвеем.

Работы продолжаются на участке протяженностью 29,5 км от канала Днепр – Донбасс и до черты между Днепропетровской и Полтавской областями.

Об этом сообщила в Facebook С лужба автомобильных дорог в Днепропетровской области.

"Строительство новой трассы Н-31 Днепр – Царичанка – Решетиловка – масштабный и важный проект, поэтому над его реализацией дорожники работают без перерыва на праздники и выходные, не помешали и морозы", - говорится в сообщении.

В настоящее время продолжаются работы, которые можно выполнять в условиях низких температур. Так, специалисты работают на искусственных сооружениях – эстакаде через реку Орель, путепроводах, транспортных развязках, путепроводах туннельного типа для проезда сельхозтехники.

"Выполняется комплекс земляных работ, планирование и укрепление откосов земляного полотна, а также устройство систем поверхностного водоотвода", - добавили в Автодоре.

Как ранее сообщали в Укравтодоре, близ Решетиловки на Полтавщине завершаются работы по строительству 14-километровой объездной дороги, которая является частью трассы Н-31. Здесь была построена автодорога І б категории с 4 полосами движения шириной 23 метра. Конструктив дороги состоит из трех слоев цементобетона общей толщиной 76 см, геоматраса из нескольких слоев щебня и георешетки, стабилизированного основания дороги и бутового камня.

Трассу Н-31 общей протяженностью 139 км создают в рамках программы Президента Владимира Зеленского "Большая стройка". Отрезок на территории Днепропетровской области будет иметь протяженность 58,1 км. В Полтавской области строится еще 79 км трассы. Полтавский участок трассы будет полностью бетонным.

"Автомобильная дорога Н-31, которая будет соединять Днепр и Киев – пример современного и масштабного дорожного строительства европейского уровня. Без преувеличения новая магистраль станет первым украинским хайвеем, построенным за время независимости Украины", - отметили в автодоре.