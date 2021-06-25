"Большая стройка": компания "Airbus" может принять участие в создании национального авиаперевозчика

Как отметили представители Airbus, сейчас они изучают технико-экономическое обоснование проекта.

К созданию национального украинского авиаперевозчика может присоединиться одна из крупнейших авиастроительных компаний мира — "Airbus".

Об этом рассказали в эфире ТСН.Ранок.

Накануне президент Украины встречался с представителями французского бизнеса. Это их первый визит в Киев такого уровня.

Владимир Зеленский призвал французских инвесторов присоединиться к осовремениванию украинской дорожной инфраструктуры. Речь идет о национальной программе "Большая стройка". В прошлом году в ее рамках в Украине построили более 4 тысяч километров дорог и столько же планируют сделать в этом году. Французы, в свою очередь, идею развития бизнес-отношений поддержали.

Как отметили представители Airbus, сейчас они изучают технико-экономическое обоснование проекта и рассматривают возможность создания концепции и бизнес-плана. Также компания изучает технические возможности украинских предприятий для того, чтобы использовать их как производственную площадку.

Новости Украины: Зеленский призвал французских инвесторов присоединиться к "Большому строительству"

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