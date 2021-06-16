"Большая стройка": компания "Автомагистраль-Юг" закончит работы на объездной Трускавца осенью

Общая длина участка, охватили работы — 3,8 км.

Подрядная компания "Автомагистраль-Юг" продолжает реализацию одного из ключевых проектов "Большой стройки" Президента Владимира Зеленского на Львовщине - объездной дороги Трускавца, которая станет частью автодороги Т-14-02 "Сходница-Песочная". Завершение работ ожидается осенью этого года.

Как сообщила Facebook-страница "Большой стройки", на объекте продолжаются земляные работы.

Общая длина участка, который охватили работы - 3,8 км. Подрядчики разрабатывают грунт на участке выемки с последующим устройством насыпи земляного полотна. Параллельно ведутся работы по устройству входного и выходного оголовков на прямоугольной водопропускной трубе диаметром отверстия 4х2,5 м, длиной 35,9 м через исток реки Вишница.

Ранее на участке трассы с 16-го по 21-й километр из-за карстовых провалов образовались опасные условия для движения автотранспорта. Именно поэтому в ходе работ подрядчики устроили обоймы из геосинтетических материалов в основе земляного полотна на участках, где есть угроза провалов. Кроме этого, уже было выполнено снятие растительного слоя грунта, расчистка участка от деревьев и кустарника, строительство четырех водопропускных труб.

В дальнейшем планируется строительство дороги с двумя кольцевыми развязками на соединении с автодорогой, устройство двух очистных сооружений для очистки сточных вод с поверхности дороги, переустройство инженерных сетей, устройство переходно-скоростных полос, устройство съездов и примыканий, установка барьерного ограждения, установка дорожных знаков, нанесение дорожной разметки.

Как ранее сообщил координатор "Большой стройки", заместитель главы Офиса Президента Кирилл Тимошенко, в этом году по программе Владимира Зеленского откроют первую очередь объездной Днепра - Южный обход, а также начнут создание второй части - Северного обхода.

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