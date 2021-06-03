"Большая стройка": компания "Автомагистраль-Юг" завершает ремонт одной из худших трасс Одесчины

Трасса регионального значения Р-33 протяженностью 358,9 км.

В рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка" в Одесской области завершают реконструкцию трассы Р-33 согласно европейским стандартам качества. Подрядная компания "Автомагистраль-Юг" уже устраивает финишный слой покрытия из щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси.

Об этом сообщает официальная Facebook-страница программы "Большая стройка".

"Текущий средний ремонт автодороги Р-33 Винница-Турбов-Гайсин-Балта-Большая Михайловка стартовал в середине марта 2021 года на участке км 369+802 - км 378+505 от села Ангелиновка в направлении села Розаливка. Протяженность отрезка составляет 8,7 км", - говорится в сообщении.

Отмечается, что работы на объекте проводятся с опережением графика. На участке работают 90 человек и 55 единиц спецтехники. Работы планируется завершить в июне этого года.

До этого специалисты "Автомагистраль-Юг" подготовили участок, распустили старое покрытие, устроили усиленную основу по технологии "холодного ресайклинга" и нижний слой из крупнозернистой асфальтобетонной смеси.

Сейчас рабочим осталось установить съезды и примыкания, установить дорожные знаки и нанести дорожную разметку.

Команда "Большой стройки" предупреждает, что работы на участке проводятся на одной половине дороги с организацией реверсивного движения транспорта.

Отметим, трасса регионального значения Р-33 протяженностью 358,9 км начинается в городе Винница и проходит через густонаселенные районы Одесской и Винницкой областей. Она заканчивается недалеко от международного пункта пропуска Кучурган на границе с Республикой Молдова. В последние годы автодорога находилась в катастрофическом состоянии из-за значительных и многочисленные деформации дорожного покрытия.

Напомним, ранее заместитель главы Офиса Президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко сообщил, что планом президентской программы на 2021 год предусмотрен ремонт и строительство 6500 км дорог и 245 искусственных сооружений.

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