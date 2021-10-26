"Большая стройка": Львовщина запустила ремонты сразу на шести мостах "Малого Карпатского круга"

В пределах проекта будет отремонтировано 75 км дорог и 37 мостовых переходов.

Во Львовской области ремонтируют мостовые переходы, которые являются частью маршрута Малый Карпатский круг, связавший основные туристические центры региона.

О ходе работрассказала служба автомобильных дорог во Львовской области.

Создание Малого Карпатского круга является частью программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка", так же, как и национальная программа обновления мостов.

"Инвестиционный проект Малый Карпатский круг направлен как раз на улучшение доступности центральной части Украинских Карпат в пределах Львовской, Ивано-Франковской и Закарпатской областей, что будет способствовать увеличению туристического потенциала и улучшению социально-экономического положения в регионе", - рассказал руководитель Службы Олег Береза.

На трассе М-06 Киев - Чоп отремонтировали одну часть моста через реку Бриновка возле села Тухолька. Сейчас мостовики демонтируют изношенные элементы второй части и перейдут к ее восстановлению. Также на этой автодороге капитально ремонтируют переправы через Бриновку возле села Плавье и через Сможанку в селе Сможе.

Кроме того, завершают ремонт на мостовых переходах через реки Орява, Орявчик и Опир на дороге Т-14-24 Сколе - Славское.

Всего в рамках проекта Малый Карпатский круг на Львовщине отремонтируют 75 км дорог и 37 мостовых переходов.

Как сообщалось, создание Малого Карпатского круга по программе президента Владимира Зеленского "Большая стройка" будет способствовать развитию туризма. Доехать с комфортом до курортов смогут не только украинцы, но и иностранные гости благодаря качественным дорогам в Ивано-Франковской, Львовской и Закарпатской областях.

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