"Большая стройка": между курортами Николаевщины обустроят освещенные велодорожки

В Николаевской области дорожники активно ремонтируют трассу Т-15-07 Николаев-Парутино-Очаков-база отдыха "Черноморка", которая станет частью "Николаевской Ривьеры".

Кроме обновленного дорожного покрытия, будет обустроена сопутствующая инфраструктура. Работы проходят по программе Президента Владимира Зеленского "Большая стройка".

Об этом сообщает пресс-служба Николаевской областной госадминистрации.

"Между населенными пунктами предусмотрено устройство огражденных велодорожек и электроосвещение вдоль веломаршрута. Это позволит осовременить курортное направление и сделать его более доступным и экологичным", - говорится в сообщении.

Сейчас работы на трассе Т-15-07 выполняются в пределах села Старая Богдановка. На этом участке дорожники устраивают слои покрытия и асфальтируют съезды.

В будущем трасса Т-15-07 станет началом создания так называемой "Николаевской Ривьеры", объединяющей ключевые курорты Николаевщины: Очаков, Черноморку, Рыбаковку, Луговое, Морское и Коблево.

Ранее сообщалось, что в г. Сторожинец Черновицкой области по программе Президента Владимира Зеленского "Большая стройка" завершили восстановление моста через реку Сирет, который был разрушен более 10 лет назад.