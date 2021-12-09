"Большая стройка": На Буковине отстроили мост через р. Сирет, разрушенный десятилетие назад

"Большая стройка": На Буковине отстроили мост через р. Сирет, разрушенный десятилетие назад

В г. Сторожинец Черновицкой области завершили восстановление моста через реку Сирет, разрушенного более 10 лет назад.

Переправу отроили в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка".

Об этом сообщает Черновицкая ОГА.

В настоящее время идет подготовка необходимых документов для сдачи сооружения в эксплуатацию. Мостовики уже уложили финальный слой асфальтового покрытия, смонтировали барьерное и перильное ограждение и готовятся к нанесению разметки.

Мостовое сооружение в Сторожинце еще в 2010 году разрушило наводнение. Следовательно, около 5 тысяч горожан более десяти лет не имели удобного автомобильного сообщения с городом. Ведь чтобы попасть на противоположный берег реки, необходимо было делать крюк в 15 километров. Пешеходы пользовались временной переправой”, - говорится в сообщении областной администрации.

Восстановление сооружения началось в 2019 году со стартом программы Владимира Зеленского "Большая стройка". На реализацию проекта из государственного бюджета было выделено 17 миллионов гривен.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что в 2021 году в рамках инициированной им программы "Большая стройка" планируют построить и обновить 245 мостов.