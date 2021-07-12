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"Большая стройка": на Черкасчине завершилась реконструкция 8 приемных отделений больниц

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"Большая стройка": на Черкасчине завершилась реконструкция 8 приемных отделений больниц

В Черкасской области полностью восстановили и оборудовали новейшей медицинской аппаратурой приемные отделения 8 больниц области.

В Черкасской области полностью восстановили и оборудовали новейшей медицинской аппаратурой приемные отделения 8 больниц области. Все проекты были реализованы в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка".

Об этом сообщил глава Черкасской ОГА Александр Скичко.

"Бывая в этих отделениях, я каждый раз спрашивал мнение персонала и пациентов. Медики утверждают: новый интерьер меняет отношение к работе. В комфорте работается лучше. Пациенты же особенно радуются новому оборудованию. Именно так происходит изменение подходов к лечению", - отметил глава области. 

Полностью реконструировали и укомплектовали необходимым оборудованием приемные отделения следующих медучреждений:

  • Черкасская областная больница;
  • Третья Черкасская городская больница;
  • Смелянская городская больница;
  • Уманская городская больница;
  • Золотоношская многопрофильная больница;
  • Каневская многопрофильная больница;
  • Корсунь-Шевченковская многопрофильная больница;
  • Звенигородская многопрофильная больница.

Напомним, заместитель руководителя Офиса Президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко ранее сообщил, что в 2021 году по всей Украине планируют создать 177 современных приемных отделений больниц.

Дата публикации
Просмотры
142
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